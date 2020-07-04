Отдых в Исландии во время коронавируса: что нужно знать туристам перед поездкой в страну

Многие украинские туристы с нетерпением ждут открытия границ Исландии для своей страны. Когда это случиться, пока не известно, однако к тому моменту уже нужно быть основательно подготовленными и знать о некоторых нюансах поездки.

OBOZREVATEL расскажет вам о том, что нужно сделать до путешествия и что вас ждет на исландской границе, а также во время пребывания на острове во время коронавируса.

За 72 часа до путешествия вам необходимо будет заполнить электронную форму предварительной регистрации. В ней нужно указать контактные данные, адрес во время пребывания в Исландии и прикрепить фото справки о состоянии здоровья. Также нужно будет указать ваши последние поездки и информацию о том, были ли вы в тесном контакте с инфицированным человеком.

Исландия

На исландской границе

По прибытии в аэропорт Кефлавик или порт Сейдисфьордур, вам будет предложено пройти ПЦР-тест на коронавирус или же пройти двухнедельный карантин. Отметим, что с 1 июля тест на исландской границе становится платным. Вы сможете оплатить тест заранее (58 EUR) или же оплатить тест в аэропорту (71 EUR).

К слову, дети, родившиеся в 2005 году или позже, освобождаются как от тестирования, так и от карантина.

Туристы ждут открытия границ, чтобы поехать в Исландию

Если вы выберете вариант прохождения теста, то после этого вам не нужно будет находиться в карантине. Вы сможете отправиться к вашему зарегистрированному адресу из формы предварительной регистрации. Результаты теста вы получите через текстовое сообщение в течение 24 часов.

Если результат вашего теста будет положительным, вам позвонит команда по отслеживанию заражений. Вам предложат сделать дополнительные тесты, чтобы удостоверится, что вы заражены COVID-19. Далее вам необходимо будет самостоятельно себя изолировать. Если же у вас нет подходящего для этого места, вам предоставят бесплатное размещение в изоляторе.

Живописная Исландия

Отметим: даже если вы получили отрицательный результат на COVID-19 в аэропорту, возможно, вам все равно может потребоваться самокарантин. Это может произойти из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Карантин означает, что вам нельзя будет покидать свое место жительства или находиться в физическом контакте со здоровыми людьми. За нарушения карантина предусмотрены большие штрафы.

Пейзажи Исландии

Во время вашего пребывания в Исландии убедитесь, что вы в курсе правительственных ограничений COVID-19 в стране. В настоящее время там есть ограничения на время работы ресторанов, баров и ночных клубов. Магазины, галереи, музеи, бассейны и спортивные залы открыты, но в их работе могут быть изменения.

Туристам и местным жителям рекомендуется регулярно мыть и дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию в 2 метра.

Пейзажи Исландии

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