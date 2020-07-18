Названы самые безопасные страны для путешествий в 2020 году

Катар назвали самой безопасной страной в мире для путешествий в 2020 году (фото - riara.com.ua).

Самой безопасной страной в мире для путешествий в 2020 году назвали Катар.

Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений разных государств. Так, согласно отчету, опубликованом на официальном сайте организации, индекс преступности в Катаре составляет 11,9 балла, а индекс безопасности – 88,1 балла.

На втором месте в рейтинге оказался Тайвань, где индекс безопасности равен примерно 84,7, а за ним последовали ОАЭ (84,5) и Грузия (79,5).

numbeo.com

Кроме того, в топ-10 попали Оман (79,4), Гонконг (79,1), Словения (79), остров Мэн (78,7), Швейцария (78,4) и Япония (78,3).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Greenpeace и компания-разработчик компьютерного обеспечения AirVisual публиковали совместный рейтинг, в котором назвали страны с самым чистым воздухом.