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Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон: куда можно улететь украинцам

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Журнал
1,7 т.
МЗ обновил список стран 'красной' и 'зеленой' зон

МЗ обновил список стран "красной" и "зеленой" зон. Слово и Дело

Министерство здравоохранения дало обновленный перечень стран "зеленой" и "красной" зон в связи с пандемией COVID-19.

Как говорится в сообщении Минздрава, по состоянию на 7 августа "красный" список Украины расширен до 105 стран. В эту зону вернулись Польша, Нидерланды, Греция (чтобы посмотреть обновленный список, доскролльте до конца страницы).

В частности, в "зеленый" список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада. Отметим, граждане, которые возвращаются из стран "зеленой" зоны, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.

В то же время по прибытию на территорию Украины из Бразилии, Бахрейна, Мальдив, Израиля, США, Панамы и других государств "красной" зоны 14-дневная изоляция или тест на COVID-19 являются обязательными.

Перечень стран "красной" зоны

Перечень стран "красной" зоны moz.gov.ua

Перечень стран "красной" зоны

Перечень стран "красной" зоны moz.gov.ua

Перечень стран "красной" зоны

Перечень стран "красной" зоны moz.gov.ua

Перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Перечень стран "красной" и "зеленой" зон moz.gov.ua

Перечень стран "зеленой" зоны

Перечень стран "зеленой" зоны moz.gov.ua

Перечень стран "зеленой" зоны

Перечень стран "зеленой" зоны moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукостер Wizzair временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа из-за стремительного распространения коронавируса в Украине.

КоронавирусКоронавирусМинистерство здравоохранения
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