Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно

София Киевская
София Киевская
Travel / Мнения
3,8 т.
Коростышевский карьер

Теплые и солнечные деньки, которые щедро вплетает нам осень в паутину дождей — настоящий праздник! Так почем б не устроить себе небольшой подарок-путешествие живописными окрестностями, к которым легко добраться на авто?

Коростышевский карьер. Миловидное искусственное озеро в Житомирской области.

Координаты на карте: 50˚18’54’’ с.ш.; 29˚05’35’’ в.д.

Как добраться: полтора-два часа на авто из Киева или 30 минут от Житомира (время в дороге зависит от трафика, учтите также ремонт дороги вблизи Коростышева). Обратите внимание, что по дороге из Киева следует частично обогнуть озеро: в первый съезд, к которому поведет навигатор не сворачивайте, подъезд к карьеру перекрыт, так что поезжайте сразу на следующий.

Цель поездки: чистое голубое озеро, более характерное для Австрии, с ее строгими экологическими нормами, чем для Украины. Живописность пейзажу придает скалистый берег, поросший березками и хвойными деревьями.

Историческая справка: добыча камня началась еще в конце ХІХ столетия и продолжалась до конца ХХ-го. В независимой Украине добыча гранитов и редкой красоты лабрадоритов прекратилась, а сам карьер затопили.

Непременно обойдите озеро, только так вы найдете лучшую для себя локацию для фото. Выбирайте солнечные дни с чистым небом, ведь вода отражает как зеркало, а значит в пасмурную погоду ожидаемой голубизны увидеть не удастся.

Тут снимали эпизод сериала “Слуга Народа” и “Нюхач”, а также фильмы “Ведьмак” и “Сторожевая застава”.

Внимание! Купаться не советую — вода уже достаточно холодная! Перепад глубины резкий, дно практически сразу уходит из-под ног, а глубина опускается на 20 метров и достигает 40 метров. Местные рассказывают, что даже рыбаки, промышляющие подводной ловлей и водолазы не могут достать дно.

Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно
Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно
Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно

Спонтанно испортилась погода и пошел дождь? Едем в Старый Солотвин!

Домик Рыбака на острове Любви в селе Старый Солотвин.

Координаты на карте: 50˚02’14’’ с.ш.; 28˚40’58’’ в.д.

Как добираться: от Коростышева еще минут 40 по навигатору.

Цель поездки: живописный мостик и деревянная избушка рыбака на миниатюрном островке посреди реки Каденка.

Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно
Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно
Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно
Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно
Фотопрогулка Житомирщиной, которую легко осуществить самостоятельно

Историческая справка: искусственный остров был насыпан в 1970 году, а домик возведен в 1984-85 годах, как укрытие для рыбаков. Мостик перекинули позже, для удобства туристов, которые начали посещать достопримечательность со всех околиц.

Чуть далее по селу найдите церквушку, весьма примечательную своей архитектурой и убранством.

Когда стоит сюда ехать: на заходе солнца или в плохую погоду. Конечно можно посетить и в солнечный полдень, но именно это место идеально подходит для съемки в ненастье.

Выходными днями тут часто можно увидеть молодожен, которые приезжают для свадебных фотосессий на мосту. Весной сюда прилетают лебеди, но мне их увидеть не удалось. Улетели! — заверяют местные жители. А значит, есть повод вернутся в следующем году.

В селе Старый Солотвин отсняли часть сериала “Мольфар”, а также клип белорусской группы BRUTTO.

Где перекусить?

Среди большого количества вкусных рестораций Житомирской области, я выбрала Шале за уютную террасу с ухоженным садом, поздними розами и фонтаном.

Как найти: первый километр Бердичивской трасы, село Заречаны.

На какие еще локации обратить внимания по дороге?

Возвращаясь в Киев из Житомира не доезжая Коростышева: обратите внимание на убранное поле с огромными стогами сена по правую руку.

Вряд ли вы доставите кому-либо неудобств, если съедете с трассы и сделаете пару фото, которые согреют теплыми воспоминаниями в дождливый ноябрь.

Такой же пейзаж можно найти по всей Киевской области, например, в направлении Богуслава.

Как снимать?

Современные телефоны вполне способны профессиональную технику — стоит лишь учесть несколько простых рекомендаций:

  • Лучшее время для фото даже без макияжа — это пару часов сразу после восхода солнца и перед закатом. Единственное, что Вам необходимо сделать — словить мягкий свет косых лучей.

  • Непременно поворачивайтесь лицом к солнцу избегая теней. Конечно вертикальные лучи в полдень заставят Вас жмурится и создадут резкие тени — именно это время самое не подходящее.

  • Хотите записать видео, но набежали тучи? Идеально! Тучи сработают естественным светофильтром — об этом знают все операторы.

  • Для селфи лучше разместить камеру телефона немного сверху и приподнять подбородок — в таком ракурсе разгладятся не только возможные морщинки на шее, но и исчезнут следы усталости рабочей недели под глазами.

  • Если Ваш телефон позволяет перейти на портретный режим — используйте его только для селфи, ведь не для того вы истратили время на дорогу к живописной локации, чтобы размыть красочный осенний пейзаж.

Желаю теплой осени и чудесных прогулок живописными окрестностями.

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