Зачем в смартфоне маленькое отверстие возле зарядки: объяснение

Возле разъема для зарядки большинства смартфонов можно заметить малозаметное отверстие. Оно настолько маленькое, что его часто не замечают или принимают за декоративный элемент. Но на самом деле эта деталь имеет совсем важное назначение.

В современном телефоне каждый миллиметр корпуса используют с максимальной пользой. Эксперты отмечают: это крошечное отверстие – важная составляющая системы, которая обеспечивает чистый звук во время разговоров, записи или съемки видео.

Зачем в смартфоне маленькое отверстие возле зарядки

Многие ошибочно считают, что это отверстие – это место для вынимания SIM-карты. Но это не так: слот для SIM-карты обычно расположен на боковой грани, и для него нужен специальный инструмент. Маленькое отверстие рядом с портом зарядки – это микрофон, точнее – дополнительный или вспомогательный микрофон.

Для чего нужен этот микрофон

Современные смартфоны оснащены не одним, а несколькими микрофонами. Основной микрофон отвечает за ваш голос, когда вы говорите по телефону, а дополнительные – за сбор окружающих шумов: ветра, разговоров на фоне, автомобилей или толпы.

Затем специальное программное обеспечение анализирует эти звуки и отфильтровывает шум, оставляя более четкое звучание голоса. Благодаря этому собеседник слышит вас чисто и без помех.

В большинстве смартфонов среднего и высокого класса такая система уже стандартная. Даже бюджетные модели часто имеют хотя бы один вспомогательный микрофон, чтобы обеспечить конкурентное качество звука.

Почему отверстие расположено именно возле зарядки

Производители размещают микрофон возле разъема для зарядки не случайно.

Во-первых, это самое удобное место для захвата звука от вашего голоса, ведь именно нижний край телефона располагается ближе ко рту во время разговора.

Во-вторых, несколько микрофонов на разных гранях устройства дают возможность улучшить не только качество звонков, но и запись стереозвука или пространственного аудио.

Во время съемки видео, например, нижний микрофон улавливает голос оператора, а другой – фоновые звуки. Кроме того, нижний край смартфона – это технически удобное место: там легче разместить компоненты, к микрофону проще добраться для обслуживания, и он не перекрывается рукой во время пользования.

Чтобы избежать проблем со звуком:

Регулярно проверяйте, не забилось ли отверстие пылью или ворсом.

Периодически записывайте короткое голосовое сообщение или видео, чтобы удостовериться, что звук чистый.

Если голос звучит глухо или фон слишком громкий, возможно, отверстие загрязнилось.

Убедитесь, что чехол или подставка не перекрывают это отверстие.

Никогда не вставляйте туда булавки, иглы или скрепки, ведь это может повредить микрофон или даже привести к повреждению внутренних компонентов.

