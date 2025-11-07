В Tinder хотят добавить ИИ-ассистента, который будет просматривать фото на вашем смартфоне: зачем это нужно

Tinder, одно из самых популярных приложений для знакомств, готовится к радикальным изменениям. Компания Match Group, которая владеет сервисом, тестирует новую функцию под названием Chemistry. Она базируется на искусственном интеллекте и предусматривает доступ к фотографиям пользователей.

Видео дня

Цель — глубже понять интересы и характер человека. Это происходит на фоне длительного сокращения платных подписчиков. Уже девять кварталов подряд Tinder фиксирует отрицательную динамику, отмечает TechCrunch.

Функция Chemistry работает через интерактивные вопросы, которые помогают ИИ познакомиться с пользователем. С согласия человека ассистент сканирует фото из галереи смартфона. На основе изображений алгоритм определяет хобби, стиль жизни и предпочтения. Например, фото из походов или экстремальных видов спорта могут стать основой для подбора пары с подобными интересами.

Тестирование Chemistry стартовало в Австралии и Новой Зеландии. Генеральный директор Match Group Спенсер Раскофф назвал эту функцию ключевым элементом обновления Tinder в 2026 году. Компания надеется, что ИИ поможет создать более точные и привлекательные рекомендации. Это должно вернуть потерянных пользователей и стимулировать подписки.

Match Group не первая, кто обращается к личным фото. Недавно Meta запустила подобный инструмент для редактирования изображений с помощью ИИ. Однако эксперты сомневаются в реальной пользе таких функций для пользователей. Преимущества кажутся минимальными по сравнению с рисками конфиденциальности.

Пока продолжаются эксперименты, Tinder теряет доходы, отмечает издание. Прогноз на четвертый квартал снижен из-за тестирования — минус 14 миллионов долларов прямых поступлений. Общий доход ожидается на уровне 865–875 миллионов долларов, ниже ожиданий аналитиков. В третьем квартале доходы сервиса упали на 3%, а платных пользователей стало на 7% меньше.

Компания применяет ИИ и в других аспектах: от предупреждений об оскорбительных сообщениях до выбора лучших фото для профиля. Дополнительно внедрены режимы свиданий, двойные встречи и верификация лица. Однако рынок онлайн-знакомств усложняется: молодые люди возвращаются к офлайн-общению, а экономическая ситуация в США заставляет экономить.

OBOZ.UA ранее сообщал, что украинский разработчик создал приложение, сочетающее искусственный интеллект и юридические консультации.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.