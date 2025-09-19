Legal Mind: украинец создал ИИ-приложение для юридических консультаций 24/7

В Украине выпустили уникальное приложение Legal Mind, которое соединило в себе искусственный интеллект и юридические консультации. Разработка позволяет забыть об очередях и ожидании, получив любую информацию здесь и сейчас в режиме 24/7.

Разработчиком Legal Mind и его издателем стал киевлянин Григорий Черкасский.

Что умеет приложение Legal Mind?

Legal Mind фактически является личным ИИ-юристом, который предоставляет мгновенные и точные юридические консультации непосредственно на устройство пользователя.

В частности, он специализируется на юридических темах и способен мгновенно предоставлять точные юридические консультации в режиме реального времени.

Legal Mind также способен помочь создать уникальные контракты, или же использовать существующую базу шаблонов для собственных нужд. Оба варианта позволят существенно сэкономить время благодаря автоматизации работы с документами.

Поскольку ИИ-приложение специализируется на юридической тематике, оно также способно обработать данные по существующему делу и спрогнозировать вероятность его успеха в суде, что позволит бесплатно оценить все риски еще до начала юридического процесса.

Кому будет полезен Legal Mind?

ИИ-юрист Legal Mind будет идеальным инструментом для представителей малых предприятий, поскольку позволит сэкономить не только время на получение юридических консультаций, но и сохранить средства, которые были бы использованы на юридические услуги.

Он также будет полезным и для обычных украинцев, которые хотят лучше понимать свои права, как гражданина.

Где можно скачать Legal Mind?

Инновационное приложение Legal Mind доступно для загрузки на устройствах компании Apple, а также на тех, что используют систему Android.

Скачать Legal Mind можно по ссылкам: App Store (для iPhone, Mac и Apple Vision) и Google Play (для устройств на Android).

Приложение является бесплатным, но имеет различные уровни подписок, которые расширяют его функционал. Стоимость в месяц: $3,99 или $9,99, а годовая $44,99 или $99.

Более подробно ознакомиться с тем, как работает Legal Mind, а также инструкции для создания аккаунта в приложении можно посмотреть на официальном сайте проекта: ai-legalmind.com.