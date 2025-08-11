В новом MacBook Pro уберут главный недостаток экрана: что известно

После презентации смартфона iPhone 14 Pro в 2022 году компанию Apple критиковали за наличие "выреза" в экране. Он расположен в верхней части экрана и скрывает в себе фронтальную камеру.

Впрочем, как пишет издание Gismodo, следующее обновление в линейке MacBook Pro может наконец позволить производителю гаджетов убрать этот вырез. Заявление об этом сделала аналитическая компания Omdia. По ее данным, в 2026 году Apple наконец предложит OLED-дисплей для MacBook Pro. В этом типе экрана используются органические светодиоды, в отличие от светодиодной подсветки в обычных жидкокристаллических. Они позволяют обеспечить глубокие цвета и "чернильный" черный цвет.

За помощью во внедрении этой технологии Apple может обратиться к своим конкурентам из Samsung. Первыми изменения будут внедрены в большой линейке ноутбуков. Пока неизвестно, внедрит ли компания Tandem OLED-дисплей, который используется в iPad Pro M4. Текущие модели MacBook Pro, такие как 14- и 16-дюймовые гаджеты 2024 года выпуска оснащены дисплеем mini LED, который Apple называет Liquid Retina XDR.

Сообщается, что ранее американский производитель уже привлекал Samsung для производства дисплеев для 11-дюймовых iPad Pro. И сейчас корейский новостной ресурс DealSite подтверждает данные о том, что ноутбуки с новыми экранами могут быть представлены ближе к концу 2026 года.

Ожидается также, что в Mac компания Apple перейдет от выреза-"челки", также известного, как Dynamic Island, к вырезу в форме "таблетки". Он окружает только фронтальную камеру и может менять форму в зависимости от запущенного приложения.

Что касается самого Dynamic Island, хотя он пришелся по душе далеко не всем пользователям Apple после своего выхода в 2022 году, он все же стал неотъемлемой частью iPhone благодаря расширенной поддержке программ. Вырез может расширяться, в зависимости от того, какое приложение работает в фоновом режиме. Он может обеспечить быстрое обновление маршрута в Google Картах или доступ к трекам Apple Music.

Будет ли иметь возможность расширяться и уменьшаться вырез в форме таблетки, пока Omdia не сообщает. Apple требовала большей интеграции iPhone с MacBook с помощью функции дублирования экрана телефона в macOS Sequoia. В macOS Tahoe эта функция будет расширена и включит функцию "Live Activities". Она отображает уведомления с телефона на экране блокировки.

Обновления программного обеспечения Apple могут дать дополнительный стимул для обновления экранов Mac. Наиболее противоречивым визуальным обновлением производителя Mac за последние годы стал редизайн Liquid Glass, который делает строку меню Mac полностью прозрачной вместо серой непрозрачной панели, как в предыдущих версиях ОС. Из-за этого в macOS 26 вырез-чубчик будет иметь еще более нелепый вид, чем в предыдущей версии.

Что пока неизвестно, так это когда выйдет следующее поколение MacBook Pro. Сначала речь шла об осени текущего года, но в июне Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple перенесет выпуск следующей линейки ноутбуков на 2026 год. Они могут быть оснащены чипами М5 и появиться на рынке в первой половине следующего года. Хотя мы можем надеяться, что Apple выпустит два MacBook Pro в течение одного года, как это было в 2023, Гурман все же предположил, что модель с OLED-дисплеем не увидит свет раньше 2027 года.

