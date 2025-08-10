Каким будет новый Apple Watch: изменения существенные

Свежая бета-версия мобильной операционной системы iOS 26 включает изображения, подтверждающие работу Apple над новой версией Apple Watch Ultra. Новинка должна выйти уже в начале будущей осени.

Видео дня

Изображения обнаружил журналист издания MacRumors Аарон Перрис. По его словам, разрешение этих картинок не соответствует ни одной из текущих моделей Apple Watch.

Актуальная на сегодня модель Apple Watch Ultra 2 имеет разрешение екрана 410 x 502 пикселей. А вот обнаруженные изображения имеют размеры 422 x 514 пикселей. Это означает, что Apple Watch Ultra 3 могут иметь немного больший размер дисплея.

Как именно будет воплощено это увеличение, пока доподлинно неизвестно. Издание указывает на то, что до сих пор не появлялось слухов о том, что "умные" часы от Apple выйдут в увеличенном корпусе. Поэтому журналисты предположили, что модель Apple Watch Ultra 3 может получить более тонкие рамки экрана, за счет чего и удастся увеличить его площадь.

Об обновленных смарт-часах пока сообщается, что они смогут поддерживать спутниковую связь на случай, если окажутся вне каких-либо сетей, получат более яркий дисплей с более высокой частотой обновления, новый чип. А также в них могут появиться новые функции отслеживания состояния здоровья владельца, в частности мониторинг артериального давления. Ожидается, что Apple Watch Ultra 3 будут представлены на осенней презентации Apple вместе с новыми моделями iPhone 17 и Apple Watch Series 11.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда Apple может выпустить складной планшет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.