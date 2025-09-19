Что изменилось в iOS 26: 10 самых полезных функций

Операционная система iOS 26 от Apple получила около 200 новых функций и изменений. И далеко не все из них действительно несут пользу.

Однако десятка новых фич уже пришлась по душе любителям "яблочных" гаджетов. Издание MacRumors собрало их в один список.

Фильтрация спама

iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 фильтруют спам-SMS, а это значит, что вы больше не будете получать уведомления о фальшивых оплатах за проезд, подозрительных предложениях работы, пропущенных доставках, возврате налогов и другие распространенные сообщения, которые особенно любят мошенники. Так же фильтруются спам-звонки и вызовы FaceTime.

Отбор звонков

Когда вы получаете звонок с неизвестного номера, эта функция автоматически попросит человека назвать свое имя и причину звонка. Эта информация передается вам, чтобы вы могли решить, отвечать на звонок или нет. Вы можете запросить даже больше информации у абонента, прежде чем ответить на вызов. Кроме того, вы все еще можете полностью отключить вызовы с неизвестных номеров.

Настраиваемые виджеты на экране блокировки

Виджеты на экране блокировки можно размещать в нижней части дисплея, и они больше не ограничены размещением только под часами. Это небольшое изменение, но оно полезно, если вы хотите видеть больше своих обоев. Кроме того и сами часы могут менять свой размер. Ведь если у вас обои настроены на регулярную ротацию, отображение времени и положение виджетов может меняться динамически, чтобы соответствовать иллюстрации или изображению.

Исчезающие панели навигации

Когда вы прокручиваете страницу в Safari, Apple Music, Apple News, Podcasts и других приложениях, панель вкладок уменьшается, чтобы вы могли видеть больше полезного контента. Это особенно полезно в Safari, где вы увидите только крошечную полоску с URL-адресом сайта или поисковым запросом, без дополнительных элементов управления. Чтобы вернуть все элементы управления, коснитесь панели вкладок или прокрутки назад

Визуальный интеллект на экране

Вы можете использовать функцию Visual Intelligence, чтобы взаимодействовать с контентом, отображаемым на дисплее. Просто сделайте снимок экрана и коснитесь его, чтобы получить доступ к элементам управления визуальным интеллектом на устройстве. Вы можете суммировать содержимое вашего скриншота, перевести его или озвучить. Вы также можете задать ChatGPT вопрос о изображенном на картинке или поискать товар на Google, Etsy и других сайтах.

Выдержки из голосовой почты

Apple Intelligence может суммировать ваши голосовые сообщения и предоставлять расшифровки. Вам не придется прослушивать все войсы, которые накопились за день.

Частичное копирование текста сообщений

Наконец-то появилась возможность копировать только часть текста сообщения, а не весь его целиком. Выделяйте номер, адрес, цену, название или другой кусок нужной вам информации. Для этого подержите пальцем текст, а когда появится меню, выберите "Выбрать" - вы увидите элементы управления перетаскиванием, выберите нужный вам кусок текста, а затем коснитесь "Копировать".

Настройка повторов сигнала будильника

Теперь вы можете выбрать периодичность повтора сигнала будильника от 1 до 15 минут, а не только ограничиваться девятиминутным периодом. К сожалению, это изменение сопровождалось изменением дизайна, которое делает кнопку повтора огромной.

Живой перевод сообщений

Живой перевод – это немного нишевая функция, если вы не общаетесь регулярно с людьми, которые говорят на другом языке, но она может пригодиться. Вы можете включить Живой перевод для любого разговора и получать переводы текстов в реальном времени. Работает эта фича достаточно хорошо, но пока имеет небольшой выбор доступных языков. Она понимает тексты на английском (США, Великобритания), французском (Франция), немецком, итальянском, японском, корейском, португальском (Бразилия), испанском (Испания) и китайском (упрощенном). Также есть функции Live Translation для Phone и FaceTime. FaceTime использует переведенные живые субтитры, а программа "Телефон" использует сгенерированный ИИ голос.

Фоны сообщений

Технически не самая полезная функция, но она в списке, потому что Apple наконец начинает уделять больше внимания кастомизации. Вы можете выбрать собственный фон для любого отдельного лица или группового разговора, но имейте в виду, что этот фон будет отображаться для всех.

Image Playground и Genmoji

Эти обновления идут в конце списка и технически являются почетным упоминанием, но Apple действительно внедрила изменения, которые делают Image Playground и Genmoji более полезными. Два или более эмодзи можно объединить, чтобы создать новую пиктограмму, что удобнее, чем рисовать ее с нуля.

