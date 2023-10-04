Ученые, вероятно, ошибаются относительно глобального потепления: они упустили критический фактор

Глобальному потеплению, как оказалось, подвергаются не только атмосфера и океаны Земли, но и в значительной степени почва по всей планете. При этом данный фактор раньше не учитывался учеными и последствия этого пока не очень понятны ученым.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change. Исследователи отметили, что температура почвы обращает относительно мало внимания в исследованиях изменений климата, вызванных человеческой деятельностью. Одной из причин этого является относительная сложность измерений и недоступность достаточно надежных данных о температуре грунта по сравнению с температурой приземного воздуха.

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Чтобы восполнить этот пробел, команда ученых из Германии собрала данные о температуре почвы из широкого круга источников. Для измерений использовали метеорологические станции мониторинга, спутники дистанционного зондирования и другие средства. Расчеты учитывали данные с 1996 по 2021 год.

Оказалось, что на двух третях изучаемых участков температура в почве на глубине до 10 сантиметров была выше, чем в воздухе на уровне 2 метров.

"Это означает, что экстремальные температуры развиваются гораздо быстрее в почве, чем в воздухе", – отметила соавтор работы, исследовательница дистанционного зондирования из Центра экологических исследований им. Гельмгольца (UFZ) Альмудена Гарсия-Гарсия.

Также удалось выявить и определенные региональные отличия температур. Удалось выяснить, что экстремальные температуры быстрее становятся более интенсивными в Центральной Европе, а именно в Германии, Италии и на юге Франции.

В этих регионах температура в почве за десятилетие возрастает на 0,7 градуса по Цельсию быстрее, чем в воздухе.

Как пишет Science Alert, также исследование показало, что среднее количество дней с экстремальной жарой в почве также растет вдвое быстрее, чем в воздухе.

"Например, если сейчас высокие температуры в почве и воздухе наблюдаются 10% дней в месяце, то через десять лет высокие температуры в воздухе будут наблюдаться 15% дней, а высокие температуры в почве – 20%", – отметила Гарсия-Гарсия.

Такая тенденция, как объяснили ученые, в значительной степени связана с влажностью почвы. Именно этот фактор играет ключевую роль во влиянии на теплообмен между почвой и воздухом.

Влажность же почвы, как отметили исследователи, зависит от растительного покрова, так что если будет расти практика землепользования, ситуация с температурой почвы может ухудшиться.

При этом они объяснили, что леса, в отличие от сельскохозяйственных угодий, способствуют уменьшению влаги в почве, поскольку корни деревьев могут извлекать воду из глубины земли.

В целом же ученые считают, что полученные ими данные тревожны. То, что почва разогревается быстрее, чем воздух, может повлиять на микроорганизмы, а также зависящие от них более широкие пищевые цепи.

Кроме того, если почва теплее воздуха, она может высвобождать дополнительное тепло в нижние слои атмосферы, а также высвобождать дополнительный углерод, усиливая глобальное потепление.

"Учитывая эти результаты, исследования влияния экстремальной жары, учитывающие преимущественно температуру воздуха, но недооценивающие фактор экстремальной жары в почве, должны быть переоценены", – заявил руководитель отдела дистанционного зондирования UFZ, соавтор исследования Цзянь Пэн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что, по расчетам ученых, глобальное потепление может убить миллиард человек за 100 лет.

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