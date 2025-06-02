Топ-9 признаков, что на смартфоне есть шпионские программы: данные воруют "незаметно"

Поскольку шпионское программное обеспечение может оставаться незаметным длительное время, важно вовремя распознать его признаки и немедленно реагировать. Такие угрозы не только нарушают вашу приватность, но и могут привести к краже личных данных, финансовым потерям или даже слежке в реальном времени.

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Учитывая рост случаев кибершпионажа, пользователям следует быть особенно осторожными и соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Поэтому OBOZ.UA делится основными признаками того, которые помогут понять, есть ли на смартфоне шпионское ПО или spyware, и происходит ли кража данных.

1. Быстрая разрядка батареи

Батарея начала разряжаться значительно быстрее, чем обычно. Это может быть признаком того, что фоновые процессы, связанные со шпионским ПО, активно работают.

2. Рост использования мобильного интернета

Резкое увеличение трафика, особенно когда вы не пользуетесь интернетом активно. Spyware может передавать ваши данные на удаленные серверы.

3. Смартфон перегревается без причины

Даже в режиме ожидания телефон становится горячим. Это указывает на работу тяжелых фоновых процессов, в том числе шпионских.

4. Странная активность устройства

Смартфон сам включается, экран загорается без прикосновения. Осуществляются звонки или отправляются SMS без вашего участия.

5. Необычные сообщения или всплывающие окна

Поступают странные SMS с символами или ссылками. Много всплывающей рекламы (может быть признаком adware/spamware).

6. Новые программы, которые вы не устанавливали

В списке программ появились неизвестные или подозрительные приложения. Часто такие программы маскируются под системные или с размытым названием (например, "System Services").

7. Странные звуки во время звонков

Эхо, щелчки, фоновые шумы или задержки. Это может быть признаком прослушивания.

8. Отключенные или неактивные функции без вашего вмешательства

Антивирус или средства безопасности не работают, невозможно отключить интернет или GPS.

9. Телефон "слишком умный"

Сообщения из вашей жизни "просачиваются" в рекламу, которой вы не делились. Это может свидетельствовать о том, что микрофон или камера используется без вашего ведома.

Что делать, если подозреваете шпионское ПО

Проверьте установленные программы – удалите незнакомые или подозрительные. Установите антивирус или антишпионскую программу, например: Kaspersky, Bitdefender, Malwarebytes. Обновите систему и программы — иногда шпионское ПО использует уязвимости старых версий. Сбросьте до заводских настроек — если другие методы не помогают. Смените пароли — ко всем важным учетным записям.

Эксперты советуют не открывать подозрительные ссылки, не скачивать приложения вне официального магазина (Google Play/App Store), не подключаться к незащищенным Wi-Fi сетям.

Как сообщал OBOZ.UA, высокая автономность смартфона является одним из главных критериев для большинства пользователей. Однако некоторые приложения на телефоне могут "убивать" батарею быстрее и, как следствие, время автономной работы падает.

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