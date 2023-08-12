Смерть – это только начало: что произойдет с человеком, который умрет во время полета на Марс

Смерть для людей хоть и остается чрезвычайно трагическим событием, в определенном смысле стала обыденностью, с которой так или иначе встретится каждый. Но это верно, если мы говорим о смерти человека на Земле. Что же касается смерти в космосе или других планетах – здесь нам даже сложно представить, насколько все усложняется.

Видео дня

О том, как все будет происходить в эру космических путешествий в статье The Conversation, рассказал профессор космической медицины и медицины неотложных состояний из Медицинского колледжа Бейлора (США) Эммануэль Уркьета.

Он отмечает, что нет сомнений в том, что отправка людей в космос является чрезвычайно сложным и опасным делом, поэтому нужно разработать сценарии действий на случай смерти или гибели членов экипажа.

С 1960-х годов, когда человечество начало исследовать космос, официально известно о гибели 20 человек – 14 в трагедиях космических шаттлов NASA в 1986 и 2003 годах, трое космонавтов погибли во время миссии "Союз-11" в 1971 году и еще трое астронавтов – при пожаре на стартовой площадке "Аполлона-1" в 1967 году.

Уркьета отмечает, что учитывая сложность полета человека в космос, "на самом деле странно, как мало людей погибло до сих пор".

Но человечество готовится в ближайшие годы снова отправить людей на Луну, а к концу десятилетия – отправить миссию на Марс, также рутинными становятся и коммерческие космические полеты, поэтому все заставляет задуматься над происходящим с телом, когда кто-то умирает в космосе.

Как поясняет профессор, если бы кто-нибудь умер во время миссии на низкой околоземной орбите – например, на борту Международной космической станции – экипаж мог бы вернуть тело на Землю в капсуле в течение нескольких часов.

Если бы смерть наступила во время миссии на Луне, тело могли бы вернуть на Землю уже через несколько дней. У NASA, по словам ученого, есть подробные протоколы для таких случаев.

Но совсем другая ситуация возникнет, если кто-то погибнет во время 9-месячного путешествия на Марс, к которому лететь почти 483 миллиона километров!

"В таком случае экипаж, вероятно, не сможет развернуться и вернуться назад. Вместо этого тело, вероятно, вернется на Землю вместе с экипажем в конце миссии, что произойдет через несколько лет", – считает профессор.

По его словам, все это время тело, скорее всего, пришлось бы хранить в отдельной камере или специальном мешке. Устойчивая температура и влажность на космическом корабле теоретически помогли бы сохранить тело.

Однако, отмечает Уркьета, все усложняется, если кто-то выйдет в открытый космос без скафандра или на поверхность планеты.

"Астронавт погиб бы почти мгновенно. Потеря давления и влияние космического вакуума сделали бы невозможным дыхание, а кровь и другие жидкости в организме закипели бы", – подчеркивает профессор.

Причем смерть на Луне и Марсе почти не отличалась бы: у нашего спутника нет атмосферы, а красная планета имеет очень разреженную атмосферу, в которой отсутствует кислород. Так что результат был бы близок к выходу в открытый космос: удушье и закипание крови.

Профессор также объясняет, что в случае смерти на Марсе не может идти речи ни о погребении, ни о кремации.

"Кремация нежелательна; она требует слишком много энергии, которая нужна оставшемуся в живых экипажу для других целей. Захоронение – тоже не самая лучшая идея. Бактерии и другие организмы из тела могут загрязнить марсианскую поверхность", – пояснил ученый.

Так что, по его словам, "скорее всего", экипаж будет хранить тело в специальном мешке до тех пор, пока его можно будет вернуть на Землю.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о прогнозе ученых о том, когда люди смогут колонизировать Марс и другие планеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.