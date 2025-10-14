Сколько может стоить нашумевший складной iPhone: в сети проанализировали

Компания Apple активно работает над созданием складного iPhone, который может стать одной из главных технологических новинок 2026 года. Это устройство обещает совместить инновационный формфактор с привычным для Apple вниманием к дизайну и материалам.

По предварительной информации, корпус нового смартфона будет состоять из титана и алюминия, что обеспечит ему легкость и прочность. Интересно, что похожая конструкция уже применяется в iPhone Air, поэтому Apple, очевидно, тестирует технологии на уже существующих устройствах.

Источники также отмечают, что компания хочет расширить использование титана в своей продукции. Это может свидетельствовать о стратегической ставке Apple на долговечность и премиальность будущего гаджета, пишет MacRumors.

Аналитики прогнозируют, что стоимость складного iPhone может быть ниже, чем ожидалось ранее, благодаря удешевлению одного из самых сложных компонентов — шарнира .

Согласно информации от Минг-Чи Куо, средняя цена производства петель составит примерно 70–80 долларов, что на 20–40 долларов меньше предыдущих оценок. Это стало возможным благодаря оптимизации конструкции и сотрудничества Apple с компанией Foxconn, которая вместе с тайваньским производителем Shin Zu Shing контролирует большинство заказов. Foxconn получила 65% контрактов на поставки петель, тогда как остальные обеспечит американская компания Amphenol.

Снижение цены на шарниры может позволить Apple либо увеличить прибыльность, либо выйти на рынок с более конкурентной ценой. Ведь сейчас складные смартфоны остаются достаточно дорогими из-за сложности конструкции и ограниченного производства. В будущем к производству могут присоединиться и новые поставщики, в частности компания Luxshare-ICT, что открывает путь к дальнейшему снижению затрат.

Пока неизвестно, воспользуется ли Apple удешевлением для уменьшения розничной цены для потребителей, или просто увеличит маржу. Ожидается, что первый складной iPhone появится осенью 2026 года вместе с новыми моделями iPhone 18.

