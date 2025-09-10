Представлено сразу три новые модели Apple Watch: чем отличаются. Все характеристики

Американская технокорпорация Apple традиционно начала осень с презентации новых гаджетов, на которой показала сразу три новые модели смарт-часов Apple Watch – Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Series 11. Нынешние обновления не только расширяют функционал, но и задают новый стандарт для рынка умных часов.

Видео дня

Издание Mac Rumors собрало всю ключевую информацию об обновлениях, которые получить эти гаджеты. Если коротко, то Apple Watch Ultra 3 получил статус модели, способной выдержать действительно экстремальные условия. Series 11 сосредотачивается на производительности, здоровье и еще более тесной интеграции с экосистемой Apple. А SE 3 предлагает оптимальный баланс цены и возможностей, делая умные часы доступнее для более широкой аудитории. Вот что известно о новинках.

Apple Watch Ultra 3

Главные фишки флагманской модели – это поддержка спутниковой связи и самый большой в истории часов Apple дисплей. Цена модели начинается от 799 долларов, а доставлять ее начнут с пятницы, 19 сентября.

Apple использовала технологию LTPO3 и широкоугольные OLED-дисплеи, чтобы сделать рамки на 24% тоньше, сохранив при этом тот же размер корпуса. В постоянном режиме экран теперь обновляется раз в секунду, а не раз в минуту, поэтому можно видеть ход секундной стрелки, не поднимая запястья.

Значительно увеличилось и время работы аккумулятора. Теперь вы получаете до 42 часов обычного использования и до 72 часов в режиме энергосбережения. Кроме того, при непрерывных тренировках с GPS режим энергосбережения работает 20 часов с полным мониторингом пульса, а 15 минут зарядки обеспечивают 12 часов работы аккумулятора.

В остальном, самое главное нововведение – это спутниковое подключение. Пользователи могут отправлять текстовые сообщения в экстренные службы, сообщения контактам и сообщать о местонахождении, находясь вне зоны действия сотовой связи или Wi-Fi. Если часы обнаружат автомобильную аварию или сильное падение, пока вы без сознания и вне зоны действия сети, они автоматически свяжутся со службами экстренной помощи.

Пользователь также сможет отправлять обычные текстовые сообщения, эмодзи и сообщения Tapback всем, с кем общался в течение последних 30 дней, даже без сотовой связи. Apple заявляет, что для этого пришлось переделать радиомодуль и антенну – теперь антенна обеспечивает вдвое большую мощность сигнала, чтобы достигать спутников на расстоянии 1380 километров.

Функция "Локатор через спутник" позволяет отправлять данные о своем местоположении каждые 15 минут контактам, которые вы ранее добавили в "Локатор". Использование спутниковых функций Apple Watch Ultra 3 в течение первых двух лет будет бесплатным.

По данным Apple, сотовая связь 5G загружает музыку, подкасты и приложения быстрее, чем раньше. Компания добавила алгоритм, который использует обе антенны одновременно при слабом сигнале.

Обновились также функции трекинга здоровья. Так Apple Watch Ultra 3 может выявлять признаки хронического повышенного артериального давления, отслеживая реакцию кровеносных сосудов на сердцебиение в течение 30 дней. Алгоритм был разработан на основе данных более 100 000 участников и проверен в ходе клинического исследования с участием 2000 человек. Apple заявляет, что с помощью этой функции можно будет выявить более миллиона людей с недиагностированной гипертонией в течение первого года. Для использования функции требуется разрешение FDA, но она должна стать доступной более чем в 150 странах в этом месяце.

Отслеживание сна оценивается по шкале качества, которая учитывает продолжительность, постоянство времени отхода ко сну, частоту пробуждений и время пребывания в каждой фазе сна. Оценка основана на рекомендациях организаций, специализирующихся на медицине сна, и была разработана на основе данных о 5 миллионах ночей сна, полученных в рамках исследования Apple "Сердце и движение".

Обновленный ассистент Workout Buddy использует Apple Intelligence для голосовой мотивации во время тренировок, учитывая частоту сердечных сокращений, темп, дистанцию и историю тренировок. Программа работает с Bluetooth-наушниками и требует наличия iPhone с поддержкой Apple Intelligence поблизости. Функция доступна на английском языке для популярных типов тренировок. Apple Watch Ultra 3 оснащены самым точным GPS-приёмником среди спортивных часов и сохраняют водонепроницаемость до 100 метров.

Apple Watch SE 3

Бюджетные часы Apple Watch SE 3 получили определенные улучшения технических характеристик. Так модель теперь оснащена процессором S10, постоянно включенным дисплеем, новой функцией Sleep Score, поддержкой жестов Double Tap, датчиком температуры запястья для ретроспективной оценки овуляции, функцией обнаружения апноэ во сне, поддержкой быстрой зарядки, поддержкой 5G.

Особый интерес у пользователей вызвал обновленный трекер сна. С помощью Sleep Score часы Apple Watch SE 3 отслеживают продолжительность сна, регулярность отхода ко сну, частота пробуждений и продолжительность каждой фазы сна, предлагая пользователям прозрачную и понятную метрику общего качества ночного отдыха. После каждой ночи Sleep Score отображает общую оценку и классификацию в программе Sleep на Apple Watch, а также наглядное описание важнейших компонентов, чтобы пользователи знали, на что обратить внимание для улучшения качества сна.

Apple Watch SE 3 доступны в цветах Starlight и Midnight, размерах 40 и 44 мм. В США цена стартует от 249 долларов. Предварительные заказы принимаются уже сейчас, а релиз запланирован на пятницу, 19 сентября. А с операционной системой watchOS 26, которая выйдет в понедельник, 15 сентября, Apple Watch SE будут поддерживать новую функцию Workout Buddy на базе Apple Intelligence.

Apple Watch Series 11

Наиболее громкими обновлениями в Apple Watch Series 11 стали функции обнаружения повышенного артериального давления, оценки сна и подключения к сети 5G. Модель оснащена улучшенным передним стеклом Ion-X, которое вдвое устойчивее к царапинам благодаря новому керамическому покрытию, разработанному Apple. Титановые модели по-прежнему оснащены сапфировым передним стеклом.

Под крышкой в Apple Watch Series 11 стоит тот же чип чипом S10, что и в попердней Series 10, но впервые поддержка 5G доступна на моделях с поддержкой сотовой связи. Она обеспечивает более быстрое соединение с большей пропускной способностью. Усовершенствованная антенна сотовой связи охватывает различные диапазоны и одновременно задействует две антенны при необходимости значительно увеличивая мощность сигнала, особенно в зонах со слабым покрытием.

Apple Watch Series 11 обеспечивают 24 часа автономной работы, что на 6 часов больше, чем у предыдущего поколения. Часы также поддерживают быструю зарядку: всего 15 минут зарядки обеспечивают до восьми часов автономной работы.

Система обнаружения гипертонии сообщит вам, если Apple Watch обнаружит признаки повышенного артериального давления. Apple заявляет, что не будет выявлять всех случаев гипертонии, но планирует сообщить более 1 миллиону людей с невыявленной гипертонией в течение первого года, что им стоит обратиться к врачу. Apple ожидает одобрения от FDA и других регулирующих органов. Система использует данные оптического датчика сердечного ритма анализа реакции кровеносных сосудов пользователя на удары сердца. Алгоритм работает пассивно в фоновом режиме, анализируя данные в течение 30-дневного периода.

Новая функция "Оценка сна" предоставляет мгновенную оценку качества ночного отдыха. Качество сна определяется продолжительностью сна, постоянством отхода ко сну, частотой пробуждений и продолжительностью каждой фазы сна. Функция предоставляет четкую разбивку важнейших компонентов сна, позволяя пользователям определить приоритеты улучшения.

Apple Watch Series 11 по-прежнему доступны в корпусах 42 мм и 46 мм, как с поддержкой Wi-Fi, так и с поддержкой сотовой связи. Цены по-прежнему начинаются от 399 долларов, предварительные заказы принимаются уже сегодня, а релиз запланирован на пятницу, 19 сентября.

Ранее OBOZ.UA рассказывала обо всех характеристиках новых моделей iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.