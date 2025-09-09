Самый мощный iPhone в истории: Apple представила новые смартфоны. Все модели, характеристики и фото

9 сентября компания Apple проводит традиционную осеннюю презентацию, которая на этот раз получила символическое название Awe Droping. Событие действительно оправдало ожидания – главной звездой мероприятия стала линейка iPhone 17, которая принесла немало обновлений в дизайне, производительности и камерах.

Видео дня

Кроме смартфонов, Apple также показала новые Apple Watch и обновленные AirPods, однако именно телефоны стали центром внимания. OBOZ.UA подробно рассказывает о новой линейке iPhone 17.

iPhone 17

Базовая модель получила 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, что делает взаимодействие со смартфоном максимально плавным.

Корпус изготовлен из алюминия и стекла, толщина составляет всего 7,8 мм. Внутри – новый чип A19, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 3,600 mAh.

Смартфон представлен в 5 цветах: лавандовом, туманно-голубом, черном, белом и шалфейном.

Камеры: 24 Мп фронтальная и двойной модуль с 48 Мп Fusion и 12 Мп Ultra Wide. Есть поддержка 4К-видео и двукратный оптический зум.

Объем памяти начинается от 256 ГБ.

iPhone 17 Air

Новый формат линейки – iPhone 17 Air. Его главная особенность – титаново-стеклянный корпус, толщина всего 5,6 мм. Дисплей здесь больше – 6,6 дюйма OLED с частотой 120 Гц, поддержкой Always-On и "постоянной защитой для глаз".

Мощность обеспечивает тот же чип A19, но оперативной памяти уже 12 ГБ. Аккумулятор компактный – 2,900 mAh, однако с поддержкой быстрой зарядки и MagSafe. Основная камера на 48 Мп, фронтальная – 24 Мп. Запись видео в 4К.

iPhone 17 Pro представлен в трех цветах: серебряный, синий и оранжевый. У него алюминиевый корпус, что обеспечит большую теплопроводность.

Внутри – чип A19, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 3,600 mAh. Камеры: 24 Мп фронтальная, 48 Мп Fusion, 48 Мп Ultra Wide и 48 Мп Telephoto. Оптический зум – до 8х. Видеозапись уже в 8К, что открывает новые возможности для контентмейкеров.

Дополняется...

OBOZ.UA также рассказывал, какими будут аккумуляторные батареи в новых iPhone 17.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.