Пользователи новых iPhone 17 столкнулись с проблемой с Wi-Fi: что не так

Во время своей недавней презентации компания Apple хвасталась переходом на собственные чипы в смартфонах iPhone. Однако практика показала, что они пока остаются несовершенными и могут вызвать у пользователей проблемы.

Видео дня

Так люди, которые уже приобрели себе iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air начали жаловаться на периодические отключения Wi-Fi в новых моделях. Издание MacRumors нашло сотни таких сообщений на форумах вроде Reddit или сообщества поддержки Apple. Пока до конца не понятно, насколько распространенной является проблема.

Среди типичных жалоб – сообщения, что Wi-Fi на короткое время отключается, а затем снова подключается после разблокировки iPhone. Поскольку Apple CarPlay в автомобилях использует Wi-Fi-соединение, эта проблема может привести к отключению CarPlay.

Многие пользователи сообщали также, что проблема возникает, когда на них надеты Apple Watch, которые связаны и разблокированы. Но пока неясно, всегда ли это является фактором, влияющим на проблему.

Пока не удалось установить, является ли эта проблема аппаратной или ее причина лежит на программном уровне. Но Apple часто удается исправить подобные проблемы с помощью обновления программного обеспечения. Так обновление iOS 26.0.1 выйдет вскоре, однако пока неясно, успеет ли Apple найти причину отключения и внедрить исправление к этой версии.

Как известно, все четыре новые модели iPhone оснащены первым в истории Apple чипом N1 специально разработанным для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Более старые модели использовали для беспроводной связи чип Broadcom.

В недавнем интервью CNBC Apple расхваливала энергоэффективность чипа N1. В частности указывали на то, что точки доступа Wi-Fi фактически способствуют определению местоположения устройства, без использования технологии GPS, которая требует больше энергии. Об этом рассказал Арун Матиас, вице-президент Apple по беспроводным программным технологиям. "Благодаря возможности делать это более плавно в фоновом режиме, не требуя частой загрузки процессора приложений, мы можем делать это значительно эффективнее", – похвастался он.

В пресс-релизах, посвященных новым iPhone, Apple заявила, что чип N1 также повышает производительность и надежность таких функций, как Personal Hotspot и AirDrop. Впрочем, практика показывает, что чип N1 пока не так надежен для подключения Wi-Fi у некоторых пользователей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как работает фронтальная камера в новых iPhone и почему ее называют идеальной для селфи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.