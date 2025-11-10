Почему нельзя выключать бойлер на ночь: причины мало кто знает

Некоторые владельцы предпочитают ради экономии выключать на ночь водонагревательный бойлер. Якобы так можно сберечь немало электроэнергии. Однако, это может вызвать целый перечень других проблем.

Как пишет ТСН, эксперты по эксплуатации бытовой техники объясняют: частое выключение водонагревателя вредит его системе, повышает расход электричества и даже создает потенциальную опасность. Вот главные причины, почему бойлер отключать не нужно.

Как отключение портит бойлер

Постоянное выключение сокращает срок службы прибора. Каждое повторное включение вызывает резкие температурные колебания в баке. Металл резервуара прибора от этого расширяется и сжимается, образуя со временем микротрещины. К тому же нагревательный элемент изнашивается быстрее из-за частых пусков.

Отключения не дают экономии. После ночного простоя в отключенном состоянии вода в бойлере полностью охлаждается, поэтому утром устройство тратит вдвое больше энергии, чтобы снова нагреть весь объем, который есть в баке. В результате вместо уменьшения потребления это приводит к еще большим затратам.

Возникает опасность бактериального загрязнения. Когда вода в бойлере охлаждается, она становится более благоприятной средой для размножения бактерий. В том числе, легионеллы, которая может представлять серьезную угрозу здоровью. А вот постоянное поддержание температуры воды около 60 °C предотвращает это.

Как обеспечить эффективную работу бойлера

Для того, чтобы прибор функционировал исправно, нужно соблюдать определенные правила его эксплуатации. Вот список таких правил:

поддерживайте температуру воды на уровне до 60 °C — этого достаточно для комфорта и безопасности;

используйте "экономный режим" или таймер, если он предусмотрен;

очищайте бак от накипи 1–2 раза в год;

проверяйте термостат, чтобы избежать перегрева.

Соблюдение этих советов поможет продлить срок службы бойлера, снизить расходы и обеспечить безопасное пользование.

