Почему iPhone переигрывает Android: названы три уникальных функции

Современные Android-смартфоны уже давно сравнялись с iPhone по мощности, качеству камер и яркости дисплеев, а в некоторых сферах, таких как интеграция искусственного интеллекта, даже опередили. И все же есть ряд мелких, но очень продуманных решений, из-за которых пользователи Apple могут испытывать дискомфорт, возвращаясь на Android.

Это те функции, которые быстро становятся привычными и формируют ощущение "другого уровня" удобства. Эксперты рассказали детали.

Мгновенное возвращение наверх

Достаточно легкого прикосновения к верхнему краю экрана – и вы уже в начале страницы или чата. На iPhone эта функция работает всегда и в любом приложении, независимо от того, насколько длинной является лента. На Android для этого придется прокручивать вручную, что особенно неудобно в длинных чатах или новостных лентах.

AirDrop

Файлы, фото, видео или даже контакты можно передать без интернета, кабелей или сторонних мессенджеров. AirDrop работает быстро и стабильно, даже между несколькими устройствами одновременно. На Android аналоги существуют, но часто требуют дополнительных настроек, совместимости между брендами или работают менее надежно.

Автоматический ввод кода из SMS

На iPhone код подтверждения, пришедший в сообщении, мгновенно появляется над клавиатурой – достаточно нажать, и он будет введен. Android тоже имеет подобную функцию, но в основном только в фирменных приложениях производителя, а ее работа иногда нестабильна.

