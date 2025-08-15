Apple выпустит MacBook, который будет дешевле iPhone: в чем секрет

Apple готовится к громкой новинке в линейке ноутбуков. По данным инсайдеров, компания работает над совершенно новым бюджетным MacBook, который впервые получит процессор, созданный для iPhone.

Такой подход не только удивит рынок, но и может стать новым этапом в стратегии Apple. Детали рассказало издание DigiTimes.

Дизайн и характеристики

Новый доступный MacBook будет работать на чипе A18 Pro, который обычно устанавливают во флагманские смартфоны Apple. Такой выбор позволит существенно снизить стоимость устройства без значительных потерь в производительности для базовых задач.

Ожидается, что цена нового ноутбука составит $600–700, тогда как стартовая стоимость MacBook Air в США сейчас начинается с $1000.

12,9 дюйма – немного меньше 13,6-дюймового MacBook Air. Корпус: ультратонкий и легкий, выполненный в четырех цветах – серебристом, синем, розовом и желтом.

ультратонкий и легкий, выполненный в четырех цветах – серебристом, синем, розовом и желтом. Порты: вместо Thunderbolt – стандартные USB-C, что уменьшит стоимость и упростит конструкцию.

Когда ждать новинку

Массовое производство запланировано на конец 2025 – начало 2026 года, а выпуск компонентов начнется уже к концу третьего квартала 2025-го.

Аналитики прогнозируют, что ежегодные продажи могут достичь 5–7 миллионов единиц, что увеличит поставки MacBook в целом на 30–40%.

Новый ноутбук ориентирован на пользователей, которым нужен доступный Mac для обучения, работы с документами и мультимедиа. Он может стать идеальным преемником легендарного MacBook Air с чипом M1, который до сих пор популярен как бюджетное решение.

