Одну из ключевых деталей iPhone спрячут под дисплей

Компания Apple всерьез собралась наконец решить проблему выреза на экране iPhone. В новых поколениях "яблочных" смартфонов некоторые важные компоненты планируют спрятать под экран, чтобы уменьшить "челку", которая раздражает пользователей.

Как пишет издание 9to5Mac, изменить расположение должны Face ID и фронтальная камера. Вместо встраивать в вырез, их должны спрятать под экранную панель. Основная цель техногиганта – к 20-летию iPhone полностью избавиться от надоедливого недостатка экрана.

Считается, что за программу максимум Apple взяла то, что бывший руководитель отдела дизайна Джони Айв называл "единой стеклянной плитой". iPhone, похоже, планируют лишить каких-либо видимых рамок и вставок на экране. Вероятно, "яблочники" запланировали воплотить эти нововведения до 2027 года.

Face ID под дисплеем

Из патентов Apple известно, что компания работает над размещением Face ID под дисплеем вот уже в течение нескольких лет. Идея заключается в том, чтобы встроить как точечный передатчик, так и приемник под дисплей. В таком случае больше не понадобится делать под них вырез. Как только цель будет достигнута, Apple сможет отказаться от Dynamic Island, заменив его одним отверстием для фронтальной камеры.

Несколько надежных источников указывают на то, что Apple представит эту технологию в iPhone 18 Pro в следующем году. И это уже позволит превратить Dynamic Island в небольшое отверстие для камеры.

Фронтальная камера под экраном

Встраивание фронтальной камеры под дисплей является большим вызовом. Хотя технически это возможно, однако такое размещение негативно влияет на качество снимков, сделанных фронталкой. Страдают контрастность и детализация, поскольку свету приходится пройти через слои дисплея, чтобы превратиться в фото. Учитывая акцент Apple на качестве камеры в смартфонах iPhone, такой вариант до сих пор не рассматривали как приемлемый.

Однако, информатор с хорошей репутацией сегодня предполагает, что Apple наконец сделает этот шаг в 2027 году. Digital Chat Station утверждает, что компания планирует встроить камеру под экран вместе с Face ID по крайней мере в одной из моделей юбилейного iPhone.

