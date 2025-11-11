Запуск нового поколения iPhone Air отложили: что пошло не так

Судя по всему, шума вокруг ультратонкого iPhone Air было больше, чем оказалось продаж. По слухам, компания Apple отложила выпуск обновленного гаджета осенью 2026 года. Более того, она сворачивает выпуск уже существующей модели.

Как пишет издание MacRumors, техногигант уже сократил производство и поставки iPhone 17 Air. Произошло это на фоне новостей о плохих продажах смартфона в сентябре. Сообщается, что поставщик Apple Foxconn демонтировал все, кроме одной с половиной, производственные линии для iPhone Air, и ожидается, что все производство будет прекращено до конца месяца. Luxshare, другой поставщик, прекратил производство в конце октября.

Apple рассчитывала, что новый вид устройства вызовет интерес, поскольку это было первое существенное обновление дизайна, которое произошло в линейке iPhone с тех пор, как iPhone X добавил Face ID и безрамочный дисплей в 2017 году. Тем не менее, создание сверхтонкого iPhone толщиной 5,6 мм требовало компромиссов, поэтому iPhone Air имеет меньшую батарею и одинарную заднюю камеру, но при этом все равно стоит дорого. Стартовая цена на устройство составляет 999 долларов и покупатели оказались не готовы платить такие деньги за стиль без функционала. iPhone Air лишь на 100 долларов дешевле, чем iPhone 17 Pro, и тот предлагает тройную заднюю камеру и гораздо лучшее время автономной работы.

Таким образом, Apple не смогла выпустить четвертый iPhone, который будет хорошо продаваться вместе со стандартными моделями iPhone и Pro iPhone. И это не первый подобный провал. Компания ранее экспериментировала с меньшим 5,4-дюймовым iPhone mini, однако его продажи разочаровали. Поэтому производитель перешел к более крупному "Plus" iPhone, который служил более доступной версией Pro Max. Модели Plus также потерпели неудачу, что привело к появлению iPhone Air.

Сейчас Apple планирует раздельный запуск iPhone, начиная с моделей iPhone 18. Так iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone запланированы на осень 2026 года, тогда как iPhone 18 и iPhone 18e будут выпущены в начале 2027 года. Вполне возможно, что iPhone Air следующего поколения выйдет вместе с iPhone 18 весной.

Apple работает над версией iPhone Air второго поколения с меньшим весом, охлаждением с испарительной камерой и большей емкостью аккумулятора. Однако, учитывая провал первого поколения сверхтонких смартфонов, дизайн может быть пересмотрен.

