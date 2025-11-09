Один из самых важных годов: какие продукты Apple выпустит в 2026-м

Планы на 2026 год у компании Apple действительно грандиозные. По последним подсчетам, она планирует выпустить на рынок не менее 15 новых продуктов.

Чего именно стоит ожидать от американского техногиганта, рассказало издание MacRumors со ссылкой на данные журналиста Марка Гурмана. Он перечислил будущие новинки в новом выпуске своей рассылки Power On, назвав следующий год "одним из важнейших" в новейшей истории Apple. В частности, производитель продолжит разворачивать основные новые функции Apple Intelligence на базе искусственного интеллекта.

По данным Гурмана, в начале года Apple планирует представить бюджетный iPhone 17e. Также планируется к выпуску iPad 12-го поколения с чипом A18, а также iPad Air с чипом M4. В первые месяцы 2026 года мир должны увидеть ноутбуки MacBook Air с чипом M5 и MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Ожидаются также новые внешние дисплеи.

На первую половину весны планируется долгожданный запуск полностью обновленного голосового ассистента Siri. Он выйдет примерно одновременно с новым монитором системы умного дома.

Конечно, ранняя осень принесет нам линейку iPhone 18. В ней мир увидит iPhone 18 Pro уже без модемов Qualcomm. Зато во флагманских моделях Apple планирует использовать собственный чип Apple C1. Также ожидается запуск первого складного iPhone. Вместе со смартфонами обновится также линейка часов Apple Watch.

Компания, вероятно, пополнит в 2026 году линейку своих гаджетов продуктами для безопасности умного дома, такими как камера. Также ожидается новый Mac mini с чипом M5, а также новый Mac Studio. Ожидается также новый iPad mini с OLED-дисплеем. А вот обновление iPad Pro не планируется до 2027 года.

До конца следующего года Apple может представить обновленные модели MacBook Pro с чипами M6 Pro и M6 Max, более тонким корпусом, сенсорными экранами и OLED-дисплеями. Компания также может представить свой варинт умных очков до конца 2026 года, при этом поставщики уже производят небольшие партии.

