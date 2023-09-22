Не такое уж темное и ровное: что на самом деле происходит во время осеннего равноденствия

По некоторым календарям днем наступления осени является день осеннего равноденствия. В этом году оно наступит в субботу, 23 сентября в 9:49 по Киеву. Вернее, с этого момента осень начнется в Северном полушарии, а в Южном наступит весна.

Как поясняет портал Space.com, с точки зрения астрономии, именно в этот момент времени солнце окажется прямо над головой у условного человека, находящегося в экваториальной части Тихого океана, в 500 км к западу от Ярена – района тихоокеанской страны Науру. А вот народное представление о том, в равноденствие продолжительность дня и ночи сравниваются, в то же время, не совсем точно.

Продолжительность дня и ночи

Видео дня

Популярное определение равноденствия, как момента, когда день и ночь становятся равными по продолжительности – не более чем удобное упрощение. С точки зрения обывателя такая логика рассматривает ночь просто как часть суток, когда солнце находится за горизонтом. При этом такой период как сумерки полностью выпадает из виду.

Если бы Солнце действительно было просто точкой на небосводе, из которой исходит свет, а Земля не имела атмосферы, то в момент равноденствия светило действительно проходило бы половину своего пути над горизонтом, а половину проводило вне видимости. Но на самом деле такое явление, как атмосферная рефракция во время его восхода и заката поднимает солнечный диск на величину, превышающую его видимый диаметр. Возникает оптическая иллюзия из-за которой светило выглядит как огромный красновато-оранжевый шар, лежащий на горизонте. На самом деле, в этот момент оно все еще находится за пределом линии видимости.

Кроме рефракции, ускоряющей восход Солнца и задерживающего закат, есть еще один фактор, который в момент равноденствия все же делает светлую часть суток длиннее ночи. Моментом восхода и заката принято считать время, когда над горизонтом видна межевая точка верхнего края Солнца, а не центр его диска.

Именно поэтому, когда вы зайдете на любой сервис, указывающий точное время восхода и заката (например, так делают сайты с прогнозами погоды), и посмотрите точное местное время этих двух явлений, то сможете сами убедиться, что продолжительность светлой части суток все еще немного длиннее 12 часов. То есть, с точки зрения строгой астрономии термин "равноденствие" не очень точен.

Так, в Киеве 23 сентября 2023 года восход солнца состоится в 6:45, а закат – в 18:55. То есть день будет аж на 10 минут длиннее 12 часов. А значит эти две части суток на самом деле не будут равными.

А вот на Северном полюсе в день равноденствия солнце пройдет полные 360 градусов вокруг всего неба и будет казаться, что оно двигается по кругу чуть выше края горизонта. Теоретически, в этот момент оно должно полностью исчезнуть из виду. Но зрительно его можно будет наблюдать на небосводе. И только через 75 с половиной часов последняя точка на верхнем краю Солнца, наконец, полностью исчезнет из виду.

Сильный эффект преломления, который влияет на видимость светила, также несколько искажает его форму и оно кажется овальным, когда находится вблизи горизонта. По мере приближения Солнца к горизонту степень рефракции увеличивается так быстро, что его нижний край поднимается сильнее верхнего, и возникает визуальное искажение.

А как насчет тьмы

Еще в древнейших религиях, основанных на поклонении солнечному циклу, считалось, что с осенними равноденствиями наступает "темная" половина года, которая длится шесть месяцев. Но древние люди, рассчитывая продолжительность дня и ночи, никак не учитывали такое явление, как сумерки. Эта ошибка повторяется даже в учебниках географии, туристических статьях и путеводителях. Но, технически, сумерки в какой-то мере освещают небо всякий раз, когда верхний край Солнца находится менее чем на 18 градусов ниже горизонта. А только когда оно опускается под эту условную точку, небо действительно становится полностью темным на всем расстоянии от горизонта до горизонта и наступает ночь.

В науке рассматривают несколько типов сумерек – гражданские, морские и астрономические. Об астрономических мы уже поговорили, с их окончанием действительно наступает ночь. А гражданские называют еще светлыми сумерками. Продолжаются они до момента, пока Солнце не опустится ниже шести градусов под горизонт. В это время все еще можно продолжать большинство дневных занятий на свежем воздухе.

И даже на Северном полюсе, где Солнце исчезает из виду на шесть месяцев и наступает полярная ночь, нельзя утверждать, что полная тьма наступает сразу. Началом полярной ночи называют дату около 25 сентября, а вот сумерки этой ночи продолжаются примерно до 8 октября, то есть целых две недели.

Морские сумерки продолжаются до момента, когда Солнце опустится на 12 градусов ниже линии горизонта. Этот момент горизонт в море становится трудно разглядеть. И фактически этот момент большинство людей называют наступлением ночи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое значение имеет осеннее равноденствие в разных культурах мира.

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