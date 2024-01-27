Ядерная война, которой всему миру угрожают чиновники страны-агрессорки России, может привести к глобальному голоду, поскольку сажа закроет солнце и поставит крест на выращивании пищи. Одним из самых лучших вариантов для спасения миллиардов людей могут стать морские водоросли.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Earth's Future. Предыдущие исследования свидетельствуют, что глобальные пожары после ядерной войны выбросят в атмосферу 150 миллионов тонн сажи. Это затмит солнце и приведет к падению температуры на 9°C. В таких условиях мировое производство продовольствия в сельском хозяйстве может сократиться на 90% уже в первый год ядерной зимы. Поэтому люди очень быстро окажутся на грани голода.

Автор исследования Флориан Ульрих Йен из альянса "Прокормить Землю в условиях катастроф" и его коллеги провели моделирование, которое обнаружило, что даже при таких условиях морские водоросли в таких местах как восточная часть Тихого океана все еще смогут расти на 13% в день.

Дальнейшее моделирование показало, что в течение 9-14 месяцев морские водоросли, выращенные на канатах между буями, могли бы обеспечить до 15% пищи, потребляемой сейчас человеком, 10% корма для животных и 50% производства биотоплива.

По оценкам ученых, это позволит спасти от голодной смерти до 1,2 миллиарда человек.

Ученые также определили, что в тропиках и частично в субтропиках все еще будет достаточно тепла и света для роста некоторых наземных культур, а также морских водорослей. Это произойдет благодаря тому, что во время ядерной зимы охлаждающие поверхностные воды опустились бы и заставили богатые питательными веществами глубинные воды подняться. Таким образом, будет значительно расширена территория, пригодная для выращивания морских водорослей, таких как Gracilaria tikvahiae. Эти красные водоросли сейчас выращивают для питания в странах Азии.

Кроме ядерной войны, затмить солнце могут и другие катаклизмы: в частности, столкновение Земли с астероидом или кометой или большое извержение вулкана. К примеру, извержение вулкана Тамбора на территории современной Индонезии в 1816 году привело к тому, что в северном полушарии произошел массовый неурожай.

При этом авторы исследования призывают не откладывать их данные на потом, а начать выращивать больше водорослей уже сейчас.

Как отмечает New Scientist, в отчете Организации Объединенных Наций за 2023 год отмечается, что выращенные водоросли являются низкоуглеродистым источником белка и других питательных веществ, которые могут повысить продовольственную безопасность. Но там также говорится, что морские водоросли могут поглощать опасные уровни тяжелых металлов в загрязненных водах, поэтому чрезмерное потребление "может иметь неблагоприятные последствия для здоровья".

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