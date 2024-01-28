На Земле найдены следы жизни, которая существовала 3,4 млрд лет назад

Первобытная жизнь образовалась на Земле непосредственно в начале ее существования. Ученые обнаружили следы древней жизни, указывающие на экосистему возрастом 3,4 миллиарда лет.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Precambrian Research. Доказательства были обнаружены при анализе горных пород, найденных в Южной Африке.

Исследование провели Мануэль Райнхардт из Геттингенского университета в Германии и его коллеги. Они изучали скалы из рифового чертога Бак, являющегося частью Барбертонского зеленокаменного пояса в Южной Африке. Это породы, возраст которых оценивается в 3,42 млрд лет. Считается, что они являются остатками мелководных морей, окружавших цепь вулканических островов.

В слоях этой породы были обнаружены микроскопические сгустки углеродного вещества, которые, по мнению ученых, являются остатками микроорганизмов, обитавших в этих морях.

Райнхардт и его коллеги во время своей работы сосредоточились на самом углероде. Он существует в нескольких формах, называемых изотопами. Основными двумя изотопами углерода являются углерод-12 и углерод-13. Наличие первого изотопа свидетельствует о биологическом веществе, в то время как второй изотоп указывает на небиологическое.

Однако, как отмечают ученые, не все живые существа одинаково хорошо поглощают углерод-12. Это означает, что соотношение между двумя формами может дать ключ к пониманию метаболизма организма.

В материале из пород был обнаружен значительный углеродный след, соответствующий фотосинтезу – способности использовать энергию света для производства сахара. Это доказательство того, что миллиарды лет назад у поверхности моря жило огромное количество фотосинтезирующих микробов.

Как пишет News Scientist, Райнхардт обнаружил, что некоторые остатки породы имели меньшее содержание углерода-12. Он предполагает, что эти микробы, вероятно, питались химическим веществом под названием Ацетилкоэнзим А.

Другие сгустки имели еще более низкий уровень углерода-12, что может свидетельствовать о том, что микробы в них производили метан или ацетат как отходы, которыми затем питались другие микробы.

Ученый отмечает, что невозможно точно сказать, все ли микробы жили в одном и том же месте в одно и то же время. Он предполагает, что фотосинтезирующие организмы могли жить у поверхности воды, а другие – в осадке на морском дне.

Исследование добавляет новые доказательства более раннего зарождения жизни на Земле, чем считалось до этого. Возраст Земли, как известно, достигает 4,5 млрд лет.

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