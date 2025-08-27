На Android резко изменилось меню звонков: как отключить обновление

Недавнее обновление приложения "Телефон" для Android вызвало значительный резонанс среди пользователей из-за радикальных изменений в дизайне, которые внедрили без предварительного уведомления. Пользователи по всему миру столкнулись с новым интерфейсом, который включает более крупные кнопки, измененное расположение элементов и новые способы взаимодействия со звонками.

Многие выражают разочарование из-за отсутствия уведомлений об этих изменениях, что заставило их адаптироваться к новому виду без подготовки. Особенно критические отзывы касаются эстетических и функциональных аспектов, которые, по мнению пользователей, ухудшают удобство использования.

Некоторые даже сравнивают новый дизайн с интерфейсом iOS, что вызывает дополнительные дискуссии, отмечает geonewsdottv.

Что изменилось в меню Android

Обновление принесло более крупные кнопки, измененный макет и новый механизм ответа на звонки.

Обновленное приложение "Телефон" получило значительно большие кнопки для ключевых функций, таких как завершение звонка, включение громкой связи или отключение звука.

Разделы "Избранное" и "Недавние звонки" теперь объединены в одну вкладку "Главная", где контакты и история звонков отображаются в формате карусели. Клавиатура получила отдельный раздел с закругленными кнопками, заменившими предыдущий дизайн. Кроме того, появился механизм свайпа для ответа или отклонения звонков, напоминающий стиль iOS. Однако эти изменения не сопровождались возможностью выбора или предупреждением, что вызвало удивление среди пользователей.

Некоторые пользователи считают, что обновление улучшает доступность. Более крупные кнопки облегчают взаимодействие для людей с ограниченными возможностями или тех, кто предпочитает более четкие элементы интерфейса. Однако даже эти пользователи отмечают, что внедрение изменений без предварительного тестирования или возможности выбора старого дизайна является недостатком. Отсутствие гибкости настроек вызвало дополнительное недовольство.

Изменения в приложении "Телефон" являются частью более широкой инициативы Google под названием Material 3 Expressive Redesign, которая имеет целью модернизировать вид и функциональность приложений. Новый дизайн стремится совместить современную эстетику с улучшенным удобством, но резкий переход без обратной связи от пользователей вызвал негативную реакцию. Например, объединение контактов и звонков в карусель и закругленные кнопки клавиатуры не нашли широкой поддержки. Пользователи также жалуются на отсутствие возможности отключить отдельные элементы редизайна.

Как вернуть старое меню звонков на Android

Для тех, кто хочет вернуть предыдущий интерфейс, есть возможность удалить обновление через настройки приложения. Этот процесс возвращает старую версию приложения "Телефон", но не является универсальным решением, поскольку не все пользователи могут или хотят прибегать к таким действиям. Кроме того, функцию свайпа для ответа на звонки можно отключить в настройках, но другие изменения остаются обязательными. Это ограничивает выбор пользователей, что лишь усиливает их разочарование.

