Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: ответ экспертов

Большинство из нас имеет привычку ставить мобильный телефон на зарядку перед сном, ожидая утром получить полностью заряженное устройство. Это кажется удобным и логичным решением, однако среди пользователей смартфонов давно ведутся споры: не вредит ли такая практика аккумулятору?

Учитывая современные технологии и заявления производителей, кажется, что смартфоны "достаточно умные", чтобы не переполнить батарею. Однако эксперты предупреждают, что все не так однозначно. Специалисты объяснили, что действительно происходит с батареей во время ночной зарядки и стоит ли менять свои привычки.

Смартфоны сегодня оснащены микрочипами, которые прекращают поступление тока, как только батарея заряжается до 100%. Это означает, что в большинстве случаев телефон не будет "перезаряжен", даже если оставить его на всю ночь. Поэтому при использовании официального зарядного устройства или качественного сертифицированного аналога, вред от чрезмерного заряда является минимальным.

Однако проблема кроется не в перезарядке, а в самой природе процесса зарядки. Современные телефоны используют технологии быстрой зарядки, которые заставляют литий-ионные батареи работать на пределе. Ускоренное движение ионов внутри батареи, которое обеспечивает быструю зарядку, приводит к ее постепенной коррозии. Эксперты отмечают: регулярная быстрая зарядка уменьшает общий срок службы аккумулятора.

Как заряжать телефон, чтобы батарея служила дольше

Если вы хотите сохранить батарею в хорошем состоянии как можно дольше, есть несколько советов от экспертов. Во-первых, стоит избегать постоянной быстрой зарядки. Например, можно использовать зарядное устройство меньшей мощности — это позволит батарее заряжаться медленнее, что положительно скажется на ее долговечности. Один из примеров — заряжать iPad с помощью зарядного устройства от iPhone: процесс будет медленнее, но аккумулятор изнашивается медленнее.

Еще один важный фактор — температура. Чрезмерный нагрев во время зарядки может существенно повредить аккумулятор. Apple, например, предупреждает, что температура более 35°C (95°F) может навсегда снизить емкость батареи. Поэтому следует избегать оставления телефона под подушкой или одеялом во время зарядки — это может привести к перегреву.

Стоит ли заряжать телефон всю ночь

Специалисты соглашаются, что для большинства пользователей ночная зарядка не создает серьезной угрозы. Особенно если учесть, что многие люди меняют свои смартфоны каждые два года — именно столько обычно нужно, чтобы батарея начала терять свою эффективность.

Поэтому если вы не планируете использовать телефон более нескольких лет, зарядка на ночь — вполне приемлемое решение. Но для тех, кто стремится сохранить устройство как можно дольше, стоит обратить внимание на медленную зарядку и контроль температуры. В любом случае современные смартфоны достаточно "умные", чтобы защитить себя — вопрос лишь в ваших приоритетах.

