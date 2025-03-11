Маск заподозрил Украину в причастности к кибератаке на соцсеть Х. Видео

Американский миллиардер, владелец Space X Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на соцсети Х. Он также заявил, что к этому может быть причастна Украина.

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В интервью он сказал, что сегодняшняя кибератака на социальную сеть была "связана с IP-адресами, происходящими с территории Украины". Впрочем, по его словам, окончательных выводов пока нет.

До этого издание Newsweek писало, что хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на Х. Эта группа специализируется на кибернетических атаках высокого уровня. Мотивация: имеет про-палестинский фокус и атакует страны НАТО, Израиль и государства, поддерживающие Израиль.

Маск намекнул на причастность Украины к масштабной кибератаке на платформу X. Миллиардер заявил, что пока не имеет окончательных выводов об атаке, но задействованные IP-адреса ведут именно сюда.

Напомним, сегодня пользователи по всему миру массово жаловались на сбои в работе соцсети X – проблемы фиксировали и в мобильном приложении, и на сайте. Сам Маск позже подтвердил масштабную хакерскую атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 9 марта, в Украине был зафиксирован массовый сбой в работе Visa и Mastercard. Поэтому пользователи не могли производить оплату картами или снимать наличные.

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