Air Pods получат функции для спорта и здоровья: что известно

Apple готовит к релизу новое поколение беспроводных наушников, которое может стать настоящим прорывом в мире гаджетов. Компания стремится, чтобы AirPods стали частью ежедневного мониторинга здоровья. Для пользователей это означает больше контроля над физическим состоянием без дополнительных устройств.

Видео дня

Как сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, осенью компания представит AirPods Pro 3. Главной особенностью станет мониторинг сердечного ритма.

AirPods Pro 3 впервые получат сенсоры, способные отслеживать пульс пользователя. По принципу работы технология будет подобной Apple Watch: оптические датчики будут считывать изменения в кровотоке и определять сердечный ритм. Если владелец имеет и часы, и наушники, данные будут синхронизироваться, а приоритет останется за часами.

Это решение открывает новый уровень использования AirPods: теперь они станут не только аксессуаром для музыки или звонков, но и полноценным спортивным гаджетом, который помогает контролировать физическую нагрузку и состояние организма.

Подобные сенсоры компания тестировала почти год в модели Powerbeats Pro 2. Там светодиодные датчики пульсировали сотни раз в секунду, фиксируя изменения в кровотоке. Собранные показатели интегрировались с фитнес-приложениями и синхронизировались с приложением "Здоровье" на iPhone.

Кроме сенсоров здоровья, AirPods Pro 3 получат ряд обновлений:

улучшенное качество звука ;

; усовершенствованное активное шумоподавление ;

; обновленный дизайн ;

; поддержку функций искусственного интеллекта, которые должны сделать взаимодействие с наушниками еще более удобным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Apple готовится выпустить более 10 новых продуктов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.