Когда выйдет новый MacBook Air: детали и характеристики
Компания Apple намерена выпустить тонкий ноутбук MacBook Air с новым чипом M5. И презентация гаджета намечена на весну 2026 года.
Как пишет издание Mac Rumors, об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. По его данным, техногигант также работает над моделями MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Их появления тоже стоит ожидать в начале следующего года.
По имеющейся информации, ни модель MacBook Pro, ни модель MacBook Air не изменят свой дизайн – все усилия Apple будут направлены только на обновление чипов. В случае с MacBook Pro более масштабное обновление запланировано на конец 2026 или начало 2027 года.
Известно, что сейчас Apple разрабатывает более тонкие и легкие OLED-модели MacBook Pro с сенсорными экранами. Они также должны выйти в конце 2026 или в начале 2027 года и стать первым обновлением дизайна MacBook Pro с 2021 года.
Что касается MacBook Air, последний раз его дизайн обновлялся в 2022 году. А годом позже Apple представила модель с 15-дюймовым экраном. Сейчас циркулируют слухи, что MacBook Air получит обновленный LCD-дисплей в 2027 году.
Кроме того, известно, что Apple разрабатывает новые версии Mac Studio и Mac mini, и эти машины, вероятно, получат чипы M5 Pro и/или M5 Max. Также в работе находятся два внешних дисплея, по крайней мере один из которых является версией второго поколения Studio Display. Вероятно, они могут выйти вместе с обновленными настольными машинами, о том, когда Apple планирует обновить Mac mini и Mac Studio, информации пока нет.
