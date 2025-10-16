Apple показала iPad Pro с чипом M5: какие функции получила новинка

Американский техногигант Apple наконец представил долгожданный планшет iPad Pro нового поколения. Новинка оснащена чипами чипами M5, C1X и N1, разработанными специально для нее.

Видео дня

Как пишет издание MacRumors, чип М5, установленный на гаджете, имеет 10-ядерный процессор с четырьмя ядрами производительности и шестью ядрами эффективности. Также новый iPad Pro оснащен графическим процессором нового поколения с нейронным ускорителем в каждом ядре. Это позволяет планшету обеспечивать до 3,5 раз большую производительность искусственного интеллекта по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, обновленная модель может похвастаться двигателем трассировки лучей третьего поколения. Быстрый 16-ядерный нейронный двигатель также обеспечивает более энергоэффективность устройства. Apple назвала прирост прирост производительности и революционные улучшения по сравнению с iPad с чипом M1 революционными.

Кроме чипа M5, сотовые версии нового iPad Pro оснащены специально разработанным Apple модемом C1X. Он обеспечивает скорость передачи данных по сети до 50% выше, чем у предыдущей модели, при значительно большей эффективности.

Обновленный планшет также имеет новый чип беспроводной связи N1. Этот компонент был разработан самой компанией Apple. Он поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Производитель заявляет, что N1 обеспечивает более высокую производительность при подключении к сетям 5 ГГц, а также повышает общую производительность и надежность таких функций, как Personal Hotspot и AirDrop.

Новый iPad Pro имеет пропускную способность унифицированной памяти более 150 ГБ/с, что почти на 30% больше, чем у предыдущего поколения. Он также обеспечивает до 2 раз большую скорость чтения и записи данных, а модели объемом 256 ГБ и 512 ГБ начинаются с 12 ГБ унифицированной памяти.

Новый iPad Pro добавляет возможность управления внешними дисплеями с частотой обновления до 120 Гц и отныне также поддерживает технологию Adaptive Sync, которая обеспечивает минимально возможную задержку при работе с внешними дисплеями.

Также новая модель поддерживает быструю зарядку, что позволяет заряжать новый iPad Pro до 50% примерно за 30 минут. Для этого понадобится адаптер мощностью 40 Вт или выше. Новый iPad Pro доступен для заказа уже сейчас, а в продажу он поступит в среду, 22 октября.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о новом ноутбуке MacBook Pro, представленном одновременно с iPad Pro.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.