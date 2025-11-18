Когда выйдет iPhone Air 2 и юбилейная модель: какие характеристики прогнозируют

Компания Apple уже активно работает над линейкой смартфонов, релиз которых запланирован на 2027 год. Среди будущих устройств есть модели, которые могут кардинально изменить представление пользователей о дизайне и функциональности iPhone.

Видео дня

По предварительным данным, компания готовит не только стандартное обновление, но и выпуск устройств, нацеленных на расширение портфолио и удовлетворение потребностей различных сегментов рынка. В частности, речь идет о запуске второго поколения ультратонкого смартфона и особой юбилейной модели, пишет MacRumors.

Согласно прогнозам известного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в 2027 году Apple планирует выпустить iPhone Air второго поколения и юбилейную модель к 20-летию iPhone в разное время. Гурман, ссылаясь на внутренние источники, отмечает, что релиз iPhone Air 2, вероятно, состоится весной 2027 года, ориентировочно в марте, вместе со стандартным iPhone 18 и бюджетной версией iPhone 18e.

Что касается юбилейной модели, ее выход ожидается позже — в сентябре 2027 года. Эксперт прогнозирует, что это особое устройство будет иметь изогнутый стеклянный экран и фронтальную камеру, скрытую непосредственно под дисплеем, что станет значительным технологическим прорывом в дизайне.

Относительно обновленного iPhone Air 2, Марк Гурман считает, что устройство получит 2-нм чип, что обеспечит ощутимо более высокую производительность и увеличит продолжительность автономной работы. Гурман также заверил, что выпуск iPhone Air 2 в 2027 году — это плановое событие, а не результат задержки.

Каким будет iPhone Air 2

Ранее сообщалось, что инженеры Apple работают над полностью переработанным дизайном iPhone Air 2, который мог бы иметь вторую заднюю камеру, увеличенную емкость аккумулятора и систему охлаждения испарительной камерой, подобную той, что используется в моделях iPhone 17 Pro.

Хотя Гурман считает добавление сверхширокоугольной камеры "технически возможным", он отмечает, что это может быть "странным" решением, учитывая существующую насыщенность рынка. Однако именно такие функции, как дополнительная камера и длительное время работы от батареи, могли бы существенно повысить привлекательность устройства и спрос на него.

Несмотря на многочисленные сообщения о низком спросе на первое поколение iPhone Air, Apple, по словам Гурмана, всегда рассчитывала, что эта линейка составит лишь 6%–8% от общего объема продаж новых iPhone. Этот внутренний показатель, вероятно, будет достаточно низким, чтобы компания продолжила выпуск iPhone Air 2.

OBOZ.UA сообщал, что исследователи определили реальную стоимость iPhone 17.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.