Исследователи подсчитали настоящую себестоимость iPhone 17: сумма может удивить

Один из самых популярных мобильных телефонов – iPhone 17 Pro Max стоит в США 1 200 долларов, а в Украине от 80 000 грн, однако себестоимость устройства составляет лишь около 408 долларов (17 129 грн). Основную часть расходов формируют процессор A19 Pro, модем 5G, камера и дисплей, остальные – разработка, маркетинг и логистика.

Об этом говорится в одном из исследований. Последняя линейка смартфонов Apple снова привлекла внимание пользователей не только своими новыми функциями, но и ценами, которые заставляют задуматься о реальной стоимости устройств.

iPhone 17, представленный 9 сентября 2025 года, получил ряд технологических обновлений, среди которых улучшенные камеры, процессор нового поколения A19 Pro, поддержка 5G и оптимизированный дисплей. Несмотря на премиальную позицию на рынке, цена смартфона значительно превышает фактическую себестоимость производства.

Исследователи подсчитали, что iPhone 17 Pro Max с 256 ГБ памяти обходится Apple примерно в 408 долларов (17 129 грн). Для сравнения, в США продажная цена этого смартфона составляет 1 200 долларов (50 380 грн), а в Украине стартует от 80 000 грн (примерно 1 600 долларов).

Самыми дорогими компонентами остаются процессор A19 Pro, 5G-модем, модуль камеры и дисплей – вместе они формируют около 340 долларов (14 274 грн), что составляет 83% от всей себестоимости. Меньшие детали, как корпус, аккумулятор и оперативная память, добавляют относительно небольшую сумму, но их вклад в надежность и функциональность смартфона трудно переоценить.

В частности, корпус стоит – 20 долларов (839 грн), аккумулятор – 4 доллара (167 грн), 256 ГБ памяти – 20 долларов (839 грн) и оперативная память – 22 доллара (923 грн). Важно отметить, что разница между ценой комплектующих и розничной стоимостью не является чистой прибылью Apple.

Значительную часть средств компания инвестирует в разработку аппаратного и программного обеспечения, глобальное производство, контроль качества, логистику, маркетинг и сервисное обслуживание. Кроме того, премиальная цена отражает позиционирование бренда на рынке, надежность и экосистему услуг, которые обслуживают устройство после продажи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, менее чем через неделю после того, как в Украине стартовали продажи долгожданных смартфонов IPhone 17-го поколения, крупнейшие украинские ритейлеры электроники исчерпали все запасы. Отмечается, что это может будет связано с ограниченными поставками гаджетов в страну.

