Каким будет iPhone 18 Pro: что известно о характеристиках

Apple традиционно держит в секрете будущие новинки, но каждая утечка сразу становится сенсацией. Несмотря на то, что презентация iPhone 18 Pro еще далеко впереди, в сети уже появились первые подробности о его дизайне и функциях.

Инсайдеры говорят об изменении Dynamic Island, новых возможностях камеры и более мощном процессоре. Часть таких слухов из предыдущих лет оправдывалась, поэтому внимание к ним вполне оправдано. Детали рассказало издание MacRumors.

Меньший Dynamic Island

По данным китайского инсайдера Instant Digital, серия iPhone 18 (включая Pro и Pro Max) получит немного уменьшенный Dynamic Island. Это может стать промежуточным шагом на пути к будущему "стеклянному iPhone", приуроченному к 20-й годовщине бренда. Зато Face ID под экраном ожидается не раньше iPhone 19 Pro.

"Полупрозрачная" задняя панель

Другой известный информатор Digital Chat Station утверждает, что дизайн iPhone 18 Pro в целом будет повторять iPhone 17 Pro: трехкамерный блок в треугольном расположении и размеры дисплеев 6,3 и 6,9 дюйма. В то же время задняя панель с Ceramic Shield получит слегка прозрачный эффект – возможно, в виде матового полупрозрачного выреза.

Камера с вариативной диафрагмой

Наиболее ожидаемым нововведением станет 48-мегапиксельная Fusion-камера с вариативной диафрагмой. По прогнозам аналитика Минг-Чи Куо, пользователи смогут менять степень открытия объектива, регулируя глубину резкости и количество света. Это дает больше творческих возможностей, хотя эффект может быть ограничен из-за небольшого размера сенсоров в смартфонах.

Другие ожидаемые характеристики

A20 Pro – новый чип, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC, с существенным приростом производительности.

– новый чип, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC, с существенным приростом производительности. Собственный модем Apple C2 с поддержкой mmWave 5G в США.

с поддержкой mmWave 5G в США. Обновленная Camera Control Button с чувствительностью к нажатию вместо жестов.

