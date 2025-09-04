Каким будет iPhone 17 Pro Max: видео слили в сеть перед презентацией

Компания Apple накануне своей ежегодной большой презентации традиционно хранит полное молчание относительно гаджетов, которые будут на ней представлены, и их характеристик. Тем не менее, за неделю до события в интернет слили видео с готовым флагманским смартфоном iPhone 17 Pro Max.

Видео дня

Как пишет издание Tekno Burada, ролик разместил в китайской соцсети Weibo инсайдер под ником Ice Universe. На видео кто-то включает новенький iPhone и запускает процесс его настройки.

При этом дизайн гаджета полностью совпадает с тем, что можно было увидеть в более ранних утечках. В частности смартфон имеет большой модуль камеры, который занимает почти всю ширину задней панели. Как сообщалось, такое изменение позволило разместить под крышкой iPhone 17 Pro Max большие по размеру компоненты, такие как датчики и объективы. Это должно улучшить качество съемки.

По слухам, аналогичный увеличенный модуль камеры должен быть установлен и на будущем Galaxy S26 Ultra от Samsung. То есть конкуренция между этими брендами остается весьма напряженной.

Ранее сообщалось, что флагманские iPhone в 17 серии получат значительные улучшения также и в возможностях подключения. Ожидается, что новая система антенн обеспечит более стабильную и высокоскоростную работу в сетях 5G, LTE, Wi-Fi и Bluetooth.

Презентация Apple, на которой официально покажут новые смартфоны, назначена на 9 сентября. Также ожидается, что компания представит новые смарт-часы, наушники и другие устройства.

