В каких цветах будут iPhone 17, Air, Pro и Pro Max: все варианты

До презентации Apple остались считанные дни – новые гаджеты компания представит уже 9 сентября. И одним из ключевых вопросов, которые интересуют любителей "яблочной" техники является, в каких цветах она выпустит линейку iPhone 17.

Всю информацию об этом, которая пока доступна в виде слухов и утечек, собрало издание MacRumors. По его данным, палитра будет различаться в зависимости от модели.

Базовая линейка iPhone 17

По слухам, для обычного iPhone 17 Apple предложит шесть вариантов расцветки корпуса. В списке останутся базовый черный и белый, а вдобавок компания выпустит смартфон в четырех вариантах цветного корпуса. В линейку должны войти:

черный;

белый;

стальной серый;

зеленый;

фиолетовый;

светло-голубой.

Эти цвета были взяты из "внутреннего документа", доступ к которому получило издание Macworld. Также источниками данных стали инсайдеры Маджин Бу и Сонни Диксон.

iPhone 17 Air

Ультратонкий iPhone станет главной новинкой линейки. Это будет первое заметное изменение форм-фактора "яблочного" смартфона за несколько лет. Устройство заменит модель Plus в линейке iPhone 17 от Apple. Стоит отметить, что название iPhone 17 Air пока не является официальным. Его придумали журналисты и блогеры. Точное наименование станет известным после презентации.

По словам инсайдера Маджина Бу, Apple планирует предложить iPhone 17 Air в четырех цветах:

черном;

серебристом;

светло-золотом;

светло-голубом.

Издание Macworld также независимо подтвердило наличие четырех цветов в будущей модели. Однако вместо серебристого указало белый. Примечательно, что небесный голубой, в котором, как ожидается, выйдет iPhone 17 Air дебютировал на последних моделях MacBook Air M4, выпущенных Apple в марте.

iPhone 17 Pro Models

В линейке флагманов тоже ожидается заметное обновление. По слухам, модели iPhone 17 Pro получат алюминиевую рамку вместо титановой. Также сообщается, что задняя панель устройств будет иметь новый дизайн "частично алюминий, частично стекло". Это может открыть новые цветовые решения для топовых моделей iPhone 17 от Apple.

По словам специалиста по аксессуарам и информатора Сонни Диксона, будущие модели iPhone 17 Pro от Apple получат новый оранжевый цвет, который будет иметь медный оттенок. Марк Гурман из Bloomberg также независимо подтвердил наличие нового цвета.

Диксон опубликовал изображения предполагаемых защитных крышек для задних камер моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с пятью цветными метками. Macworld независимо подтвердил следующие цвета:

черный;

белый;

серый;

темно-синий;

оранжевый.

Похоже, Apple сохранит некоторые знакомые цвета для линейки iPhone 16 Pro. Так черный, белый и серебристый, скорее всего, будут соответствовать текущим оттенкам Черный титан, Натуральный титан и Белый титан. Однако темно-синяя защитная крышка намекает на возможное возвращение "Синего титана", который в последний раз был представлен в iPhone 15 Pro. А вот оранжевая крышка указывает на то, что в этой линейке дебютирует совершенно новый цвет, который Apple никогда ранее не предлагала ни для одного iPhone.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими именно техническими возможностями пожертвует Apple ради сверхтонкого корпуса iPhone 17 Air.

