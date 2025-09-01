Какие приборы нельзя отключать от розетки: список

В последние годы украинцы привыкли выключать бытовые приборы из розетки, чтобы сэкономить электроэнергию. Еще одна мотивация для такого поведения – это желание обезопасить дом от возможного пожара. Однако существует целый перечень устройств, которые не стоит отключать от сети.

Их стабильная и корректная работа зависит от непрерывного питания, а отключение может привести к поломке или потере данных. Что именно это за приборы, разбирался OBOZ.UA.

Прежде всего это холодильник и морозильная камера — самый очевидный пример. Их работа базируется на постоянном поддержании температурного режима. Даже несколько часов без электричества могут испортить продукты.

Так же стоит оставлять включенными котлы отопления, бойлеры и кондиционеры со сложной электроникой. Современные модели имеют системы памяти, и резкое отключение из сети может вызвать ошибки в работе или потерю настроек.

Wi-Fi роутер и модем также нуждаются в постоянном питании. Отключение не только лишает доступа к интернету, но и может вызвать проблемы с подключением после повторного запуска. То же самое касается систем безопасности: сигнализаций, видеокамер и датчиков движения. Их эффективность зависит от круглосуточной работы, поэтому отключать их опасно.

Некоторые бытовые приборы, например, стиральные или посудомоечные машины, при отключении от сети могут потерять программу и не завершить цикл. Это не только неудобно, но и может испортить прибор.

Подобная ситуация и с телевизорами в режиме ожидания: полное обесточивание иногда вредит электронике, ведь она рассчитана на постоянное подключение. Например, после выключения OLED-телевизора в нем запускается процесс обновления пикселей. Он тоже нуждается в питании. Если в этот период отключить устройство от розетки, это может в длительной перспективе привести к существенному ухудшению качества изображения.

Отдельного внимания заслуживают цифровые устройства для хранения данных: серверы, NAS-хранилища или внешние жесткие диски, которые работают в режиме резервного копирования. Отключение в неподходящий момент способно повредить файлы или вывести из строя всю систему.

Не менее важным является питание оборудования аквариума. Компрессоры, фильтры и нагреватели обеспечивают жизнь рыб и растений. Даже несколько часов без кислорода или стабильной температуры могут привести к гибели обитателей аквариума.

Таким образом, не все электроприборы стоит выключать из розетки. Если для ламп или чайника это безопасно, то для холодильника, серверов или системы безопасности — нежелательно. Каждый случай требует разумного подхода: одни устройства можно отключать только во время длительного отсутствия дома, другие — лучше не трогать вовсе.

