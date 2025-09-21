Какие опции на смартфоне быстро разряжают батарею: о них часто забывают

Быстрая разрядка аккумулятора, даже если вы мало пользуетесь своим смартфоном – это не обязательно признак изношенности батареи. Вполне возможно, что ваш гаджет активирует в фоновом режиме много программ и модулей, которые незаметно потребляют значительную часть энергии.

Хорошая новость заключается в том, что большинство из этих программ и модулей можно отключить. Издание ITC.ua рассказало, на что нужно обратить внимание, если вы хотите увеличить экономию заряда и повысить автономность своего телефона.

Одним из главных "пожирателей" заряда является постоянно включенная связь 5G. Если вы находитесь в зоне покрытия такого сигнала, это оправдано. Если же в вашем регионе эта сеть не работает, смартфон будет просто зря тратить ресурсы на поиск сигнала. Поэтому переход на LTE (4G) помогает уменьшить нагрузку и добавить несколько часов работы.

Еще один незаметный фактор – автоматический поиск сети Wi-Fi. С включенным модулем телефон будет находиться в режиме постоянного сканирования эфира, на что ему тоже понадобится довольно много энергии. Поэтому просто выключайте Wi-Fi, когда выходить из зоны знакомой сети, и включайте его исключительно по необходимости.

Бесконтактная оплата с помощью NFC – это очень удобно. Но эта функция, если она работает в фоновом режиме, заметно потребляет заряд. Поэтому ее лучше включать только непосредственно перед тем, как вы планируете ею воспользоваться. В дополнение вы получите защиту от случайного или нежелательного списания средств.

Если вы не ищете какое-то конкретное место с помощью онлайн-карты в вашем телефоне, функция геолокации вам точно не нужна. Тем более, что она является одним из главных пожирателей заряда. Ею пользуются многие приложения – от карт и соцсетей до погодных сервисов. Они постоянно обращаются за координатами к GPS, Wi-Fi и мобильным сетям, чем сильно истощают батарею. Поэтому оставьте доступ к геолокации только там, где он действительно необходим, например в навигации, и отключайте GPS-модуль тогда, когда вы не пользуетесь им напрямую.

Не менее важна и автоматическая яркость экрана. Сенсоры постоянно регулируют его подсветку, часто устанавливая ее выше нужного уровня. А дисплей – самая энергоемкая часть смартфона. Выставив яркость вручную или выбрав темную тему, вы сразу заметите экономию.

