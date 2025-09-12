Какие iPhone получат 'стеклянное' обновление iOS 26: перечень моделей

Обновление iOS 26 уже готово к релизу. Apple официально сообщила, что новая версия операционной системы для iPhone станет доступной 15 сентября. Это будет самый большой редизайн платформы со времен выхода iOS 7.

Полупрозрачный "стеклянный" дизайн Liquid Glass изменит восприятие системы, а расширенная поддержка моделей гарантирует, что миллионы пользователей получат новые возможности одновременно. На официальном сайте обнародовали список моделей, которые получат обновление.

Главные нововведения iOS 26

Liquid Glass – новое визуальное оформление с оптическими свойствами стекла. Элементы интерфейса становятся полупрозрачными и динамичными, иконки получили светлый, темный, цветной и прозрачный варианты, а экран блокировки оживает благодаря адаптивным 3D-эффектам.

Visual Intelligence – возможность взаимодействовать с содержимым прямо на экране: искать товары, добавлять события в календарь, задавать вопросы и получать ответы без дополнительных действий.

Apple Intelligence – интегрированный искусственный интеллект теперь доступен в еще большем количестве приложений. Он помогает переводить сообщения и звонки в реальном времени, создавать изображения, работать с напоминаниями и автоматизациями в Shortcuts.

Общение

Polls in Messages – создание опросов в групповых чатах.

Фоновые изображения – новые возможности персонализации для Messages.

Call Screening – автоответ на звонки от неизвестных номеров с возможностью решить, брать ли трубку.

Hold Assist – iPhone сам "ждёт на линии" и сообщает, когда оператор готов ответить.

Мультимедиа и развлечения

AutoMix и Lyrics Translation в Apple Music – автоматическое микcирование треков и перевод текстов песен.

Новый Games app – обновленный раздел для отслеживания игр, рекомендаций и соревнований с друзьями.

Photos – новая организация библиотеки и пространственные эффекты для снимков.

Другие усовершенствования

Среди мелких, но полезных новаций: более гибкие настройки будильника, расширенные журналы с картами и несколькими разделами, AirPods Camera Remote для дистанционного управления съемкой, а также новые функции доступности для пользователей шрифта Брайля.

Какие модели получат обновление

Согласно официальной информации на сайте Apple, iOS 26 будут поддерживать все смартфоны компании, начиная с iPhone 11. Это означает, что владельцы моделей, выпущенных в 2019 году и позже, могут рассчитывать на новый интерфейс и функции. Таким образом, Apple снова подтверждает свой высокий стандарт поддержки: смартфоны обновляются примерно в течение шести лет после выхода.

Полный список:

Phone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 мини

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd generation and later).

Какие модели останутся "вне игры"

Впрочем, в этом году обновление обойдет несколько популярных устройств. iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR не получат iOS 26. Все они работают на процессоре A12 Bionic, который больше не соответствует требованиям системы. Таким образом, владельцам этих моделей придется остаться на предыдущей версии iOS или задуматься над обновлением смартфона.

