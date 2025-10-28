Какие функции замедляют iPhone: отключите их прямо сейчас

Торможение не всегда означает, что iPhone устарел. Часто виноваты мелкие настройки, которые можно исправить самостоятельно. Смартфоны со временем накапливают фоновые процессы, временные файлы и включенные функции, которые созданы для удобства, но на практике замедляют работу системы.

К счастью, большинство из них можно выключить. OBOZ.UA рассказывает, как это сделать.

Очистите память устройства

Когда хранилище заполнено, системе сложно обрабатывать новые данные, поэтому появляются задержки. Зайдите в Настройки – Общие – Память iPhone и просмотрите, какие приложения занимают больше всего места. Удалите ненужные приложения, дубликаты фото, большие видео. Apple советует оставлять по крайней мере 1 гигабайт свободного пространства для стабильной работы системы.

Остановите фоновое обновление контента

Одна из самых распространенных причин торможения – фоновое обновление программ. Приложения, которые постоянно работают, расходуют ресурсы процессора даже тогда, когда вы их не открываете. Отключите эту опцию в меню Настройки – Общие – Обновление контента в фоне.

Оставьте ее активной только для мессенджеров или почты, если вам действительно нужны мгновенные уведомления. Телефон сразу начнет работать заметно быстрее.

Ограничьте службы локации

GPS-отслеживание – еще один "пожиратель" ресурсов. Если каждое второе приложение имеет доступ к геолокации, система постоянно тратит энергию на ее обновление. Откройте Настройки – Приватность – Службы локации и оставьте разрешение только тем программам, которым это действительно необходимо – например, картам или навигации. Остальным смело выключайте.

Отключите режим энергосбережения

Режим Low Power Mode действительно продлевает заряд, но делает это за счет производительности. Когда функция активна, система автоматически снижает частоту процессора, упрощает анимации и ограничивает фоновые обновления. В результате телефон начинает медленнее открывать приложения, тормозит при прокрутке и даже хуже реагирует на прикосновения. Если производительность для вас важнее заряда, отключите этот режим в разделе Настройки – Аккумулятор – Энергосбережение.

Уменьшите анимацию и движение интерфейса

Визуальные детали создают дополнительную нагрузку. Особенно это ощутимо на более старых моделях. Перейдите в Настройки – Универсальный доступ – Движение и активируйте пункт "Уменьшить движение". Интерфейс станет проще, зато будет открываться и реагировать гораздо быстрее.

Отключите Adaptive Power в новых версиях iOS

В системе iOS 26 и выше появилась функция Adaptive Power, которая автоматически управляет энергопотреблением. Звучит удобно, но она может притормаживать работу устройства, если телефон решит, что стоит сэкономить заряд. Если вы заметили, что даже новый iPhone реагирует вяло, откройте Настройки – Аккумулятор – Режим энергосбережения/Adaptive Power и отключите его.

Проверьте состояние после обновления iOS

После крупных обновлений операционная система проводит индексацию файлов, из-за чего iPhone может временно тормозить. Обычно это длится несколько часов. Если же лаги не исчезают, проверьте в Настройки – Основные – Обновление программного обеспечения, не остались ли зависшие процессы. Иногда простая перезагрузка способна решить проблему.

