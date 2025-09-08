Какие аккумуляторы будут у iPhone 17 и iPhone 17 Pro: известны детали

Накануне презентации Apple появились данные о батареях моделей iPhone 17. Информацию заметили в китайской регуляторной базе, на которую обратил внимание известный инсайдер ShrimpApplePro. В документах отмечается, что смартфоны будут иметь различные варианты аккумуляторов в зависимости от наличия физического слота для SIM-карты.

Видео дня

Для базовой модели iPhone 17 пока известна только одна емкость. Ранее уже ходили слухи, что Apple планирует отказаться от SIM-лотка в большем количестве стран, однако в некоторых регионах эта опция останется из-за ограниченного распространения eSIM, пишет MacRumors.

Интересно, что модель iPhone 17 Air, вероятно, вообще не будет иметь места для физической SIM-карты из-за своего тонкого дизайна.

Батареи новых iPhone

По данным базы, емкость аккумулятора iPhone 17 составляет 3692 мАч, хотя не уточняется, для какой именно версии – с SIM-лотком или без.

iPhone 17 Air получит батарею на 3036 мАч в варианте с лотком и 3149 мАч без него.

iPhone 17 Pro будет иметь 3988 мАч или 4252 мАч, в зависимости от конфигурации.

Pro Max – 4823 мАч или 5088 мАч.

Таким образом, самая большая модель серии впервые превысит показатель в 5000 мАч, что на 8% больше iPhone 16 Pro Max.

Несмотря на относительно небольшую батарею iPhone 17 Air, Apple планирует компенсировать это энергоэффективным модемом Apple C1 и выпуском специального чехла-аккумулятора. Эксперты также обращают внимание на возможные различия во времени автономной работы между моделями с eSIM и физическим SIM-лотком, ведь второй вариант немного уменьшает пространство для батареи.

OBOZ.UA на днях публиковал данные о новом iPhone 17 Pro Max.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.