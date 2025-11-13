iPhone 18 Pro Max может стать самым тяжелым в истории: что известно

Компания Apple активно обновляет начинку своих смартфонов в соответствии с все большими требованиями по производительности гаджетов. Вероятно, это приведет к тому, что iPhone 18 Pro Max, который должен выйти в 2026 году, хоть и не изменит размер экрана, все равно станет самым тяжелым устройством бренда.

Видео дня

Как пишет издание MacRumors, по имеющимся данным, размер экрана iPhone 18 Pro Max будет составлять 6,9 дюйма, как и у текущей модели. Однако, по данным блога Instant Digital в китайской соцсети Weibo, корпус iPhone 18 Pro Max будет немного толще, чем iPhone 17 Pro Max, что увеличит его вес до более 240 граммов.

В другой заметке на Weibo автор Instant Digital сообщает, что разница между двумя поколениями составит около 10 граммов. Таким образом, сейчас слухи предполагают, что гаджет будет весить около 243 граммов. Это сделает iPhone 18 Pro Max, который выйдет в следующем году, примерно на 3 грамма тяжелее iPhone 14 Pro Max, который сейчас является самой тяжелой моделью, которую выпустила Apple.

Использование Apple титана вместо нержавеющей стали сделало модели iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro легче. Затем Apple перешла от титана к менее плотному алюминию для моделей iPhone 17 Pro, но внутренние изменения и немного толще дизайн снова увеличили вес смартфонов. Флагманский iPhone 17 Pro Max из последнего на сегодня поколения весит 233 грамма.

В целом вес моделей iPhone Pro Max менялся следующим образом:

iPhone XS Max: 208 граммов;

iPhone 11 Pro Max: 226 граммов;

iPhone 12 Pro Max: 228 граммов;

iPhone 13 Pro Max: 238 граммов;

iPhone 14 Pro Max: 240 граммов;

iPhone 15 Pro Max: 221 грамм;

iPhone 16 Pro Max: 227 граммов;

iPhone 17 Pro Max: 233 грамма;

iPhone 18 Pro Max: ~243 грамма (вероятно).

Намекая на сообщения о низких продажах iPhone Air, информатор утверждает, что Apple "поняла", что делать iPhone тоньше и легче не обязательно. Это не делает их более привлекательными для потребителей, если для такого изменения дизайна придется идти на компромиссы относительно функций и времени работы от аккумулятора.

Информатор не приводит конкретной причины для якобы более толстого дизайна iPhone 18 Pro Max, но наиболее вероятной причиной называют более объемную батарею. Также сообщается, что Apple планирует использовать новый тип испарительной камеры, в которой используется нержавеющая сталь.

Кроме того, ходят слухи об обновлении камеры. Ею может основная камера с переменной диафрагмой и новый трехслойный сенсор изображения, разработанный Samsung. Также ожидаются потенциальные изменения в Dynamic Island и Face ID. Связано ли увеличение веса с кумулятивным эффектом нескольких изменений или с одним обновлением оборудования, пока остается непонятным.

Стоит отметить, что блог Instant Digital имеет неоднозначную. Но некоторая информация, которую он подает, оказывается надежной. Ранее он раскрывал точные детали, такие как желтый цвет iPhone 14 и 14 Plus и титановый миланский браслет для Apple Watch Ultra 2. Но отдельные его заявления все же оказывались ложными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким образом и когда Apple планирует убрать с экрана Dinamic Island.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.