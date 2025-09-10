Новые iPhone 17 получили процессоры А19 и А19 Pro: в чем разница

Apple сделала ставку на производительность. Во время презентации iPhone 17 компания представила новое поколение мобильных чипов – A19 и A19 Pro. Именно они стали главным аппаратным обновлением линейки.

Процессоры обеспечивают смартфоны приростом производительности, улучшенной графикой и новыми возможностями для искусственного интеллекта. О разнице между А19 и А19 Pro рассказало издание MacRumors.

Кто какой чип получил

Всего компания выпустила три варианта процессоров:

iPhone 17 работает на базовом A19 .

работает на базовом . iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro получили A19 Pro , но в разных конфигурациях.

и получили , но в разных конфигурациях. iPhone 17 Pro Max также оснащен A19 Pro в самой мощной версии.

Технические различия

A19 (iPhone 17): 6-ядерный CPU и 5-ядерный GPU.

A19 Pro (Air): 6-ядерный CPU и 5-ядерный GPU (идентичный A19 по графике, но с улучшенной архитектурой).

A19 Pro (Pro/Pro Max): 6-ядерный CPU и 6-ядерный GPU с расширенными возможностями.

Все три чипа построены по передовому 3-нанометровому техпроцессу и получили обновленный 16-ядерный Neural Engine, новый дисплейный движок и улучшенный процессор обработки изображений.

Особенностью A19 Pro стали Neural Accelerators – ускорители для каждого графического ядра, которые повышают скорость выполнения повседневных задач и локальных AI-моделей, включая обновленный Siri на устройстве.

Производительность и графика

Apple заявляет, что A19 Pro имеет самый быстрый CPU среди всех смартфонов и самый продвинутый GPU. У него:

на 50% больший кэш последнего уровня ,

, улучшенное предсказание веток и пропускная способность,

GPU с динамическим кэшированием второго поколения, объединенным сжатием изображений и повышенными скоростями вычислений.

По сравнению с A18 Pro в прошлогодних iPhone 16, новый чип обеспечивает на 40% более высокую производительность в долговременных нагрузках, особенно благодаря новой системе охлаждения с испарительной камерой в Pro-моделях.

Память

Еще одно важное изменение – объем оперативной памяти:

iPhone 17 получил 8 ГБ RAM .

. iPhone 17 Air, Pro и Pro Max – уже 12 ГБ RAM.

Это улучшает многозадачность и работу с ресурсоемкими приложениями, включая игры и AI-инструменты

Apple сделала четкое распределение между моделями: A19 для базовой версии и A19 Pro в двух конфигурациях для более требовательных пользователей. Если iPhone 17 ориентирован на ежедневное использование с высокой скоростью, то Air и Pro-линейка предлагают максимум возможностей для игр, видео и искусственного интеллекта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько будут стоить новые iPhone в Украине.

