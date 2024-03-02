Чудо, которому 2000 лет: тайна первой в истории человечества батарейки

Электричество – одно из самых революционных открытий в истории считается достижением современного человечества, однако существуют доказательства того, что о нем могли знать тысячи лет назад. Речь идет о Багдадской батарее (также известной как Парфянская батарея), найденной в 1936 году.

Подробности об открытии, а также о том, как его могли использовать тысячи лет назад, рассказало издание Arkeonews. Существование такой батарейки подвергает сомнению общепринятые теории, предполагая, что идея могла существовать задолго до изобретения известного ученого Алессандро Вольта.

Как считается, Багдадская батарейка появилась во время парфянского периода примерно с 250 года до н.э. до 250 года н.э. Кто именно изобрел ее – до сих пор точно неизвестно.

Открытие было сделано во время раскопок в 1936 году близ Багдада, который в свое время был частью иранской Парфянской империи.

Возраст батареи оценивается примерно в 2000 лет. Но, конечно, она мало похожа на современные батареи. Багдадская батарея состоит из глиняного кувшина, наполняемого раствором уксуса. Внутрь кувшина помещался медный цилиндр, в который вкладывался железный стержень. Такая конфигурация, как показали современные испытания, позволяет генерировать от приблизительно 1,1 до 2 вольт электроэнергии.

Первое описание находки сделал в 1938 году немецкий археолог Вильгельм Кениг. Именно он впервые обратил внимание на то, что кувшин очень напоминает современные батареи.

Впоследствии догадку Кенига подтвердил воссоздавший устройство американский ученый Уиллард Ф. М. Грей. Его тесты подтвердили, что кувшин имел электрохимические возможности при наполнении электролитом, таким как виноградный сок. Последующим исследованием Грея, правда, помешала Вторая мировая война.

Несмотря на то, что с момента открытия прошло почти 90 лет, ученые до сих пор спорят об этой древнейшей батарее.

В то время как одни придерживаются идеи о том, что такие кувшины действительно использовались в качестве аккумуляторов, другие исследователи выражают скептицизм относительно такой идеи. В частности, до сих пор нет ответа на вопрос о том, кто изготовил эту батарейку, а также для чего ее могли использовать.

Исторические документы, которые могли бы раскрыть происхождение Багдадской батарейки, если они вообще существовали, скорее всего, были уничтожены арабами во время вторжения на иранские территории в 7 веке нашей эры. Известно, что тогда были уничтожены иранские литературные источники и библиотеки.

Несмотря на то, что никаких письменных свидетельств о точном назначении кувшина не сохранилось, лучшее предположение все же свидетельствует о том, что это была разновидность батареи. Ученые полагают, что аккумуляторы использовались для гальванического покрытия предметов. Например, с их помощью можно было нанести слой одного металла (золота) на поверхность другого (серебра). Такой метод до сих пор практикуется в Иране.

Если же говорить о фиксировании электрического тока, то можно сказать, что первооткрывателями здесь были древние египтяне, которые примерно в 2750 году до н.э. впервые зафиксировали электричество как электрическую рыбу. Речь идет об электрических сомах, которых тогда называли "молниями Нила".

Впоследствии электрический ток открыл Фалес Милетский, который в 500 году до н.э. обнаружил, что трение легких материалов, таких как мех или перья, о янтарь может производить статическое электричество. До открытия статического электричества Уильямом Гилбертом в 1600 году этот статический эффект был неизвестен в течение почти 2000 лет.

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