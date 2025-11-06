Что нельзя подключать к повербанку: мало кто знает

Внешний аккумулятор — вещь, без которой сегодня трудно представить путешествие или даже обычный рабочий день. Благодаря компактным размерам и большой емкости повербанк позволяет оставаться на связи в любом месте.

Однако не все устройства можно безопасно подключать к нему. Многие пользователи ошибочно считают, что любой гаджет можно зарядить от портативного аккумулятора, но это не так.

Неправильное использование может не только повредить само устройство, но и спровоцировать перегрев или даже воспламенение. В SlashGear назвали пять категорий техники, которые лучше держать подальше от повербанка.

Бытовые приборы, работающие от переменного тока

Повербанки подают только постоянный ток через USB-порты, поэтому приборы, которые используют переменный ток, подключать к ним опасно. Даже небольшие бытовые устройства — например, тостеры или кофеварки — потребляют сотни ватт энергии, которую внешний аккумулятор просто не способен обеспечить. Такие попытки могут привести к перегреву, короткому замыканию или поломке аккумулятора. Помните: повербанк предназначен для мелкой электроники, а не для техники с высоким энергопотреблением. Если устройство подключается к розетке, оно не должно быть подключено к повербанку.

Ноутбуки, игровые консоли и мониторы

Большинство стандартных внешних аккумуляторов не могут выдать мощность, необходимую для зарядки ноутбуков или питания игровых консолей. Например, типичный ноутбук потребляет около 100 Вт, а консоль — более 150 Вт.

Даже если повербанк технически позволяет зарядку таких устройств, он разрядится за считанные минуты. Кроме того, нестабильное питание может повредить электронику. Используйте только специальные повербанки с высокой мощностью и соответствующими портами для таких гаджетов.

Электроинструменты

Дрели, пилы, шлифовальные машины и другие электроинструменты потребляют огромное количество энергии — от 500 до 3000 Вт. Обычный повербанк не способен обеспечить такую мощность и может выйти из строя.

Даже если вы найдете адаптер или переходник, обещающий подключение электроинструментов к портативному источнику, это опасно. Такие эксперименты могут привести к короткому замыканию или возгоранию. Для работы с инструментами следует использовать только специальные зарядные станции или аккумуляторные батареи, созданные именно для этого.

12-вольтовые автомобильные аксессуары

Портативные насосы для шин, автомобильные пылесосы или холодильники рассчитаны на питание от розетки прикуривателя — то есть от стабильного 12-вольтового тока. Повербанк не способен обеспечить такую мощность, поэтому использование адаптеров или переходников лишь повышает риск перегрева или поломки.

Кроме того, при подключении энергоемких автомобильных устройств может произойти короткое замыкание или пожар. Если вам нужно запитать автомобильные гаджеты, лучше приобрести специальную портативную станцию для 12 В.

Другие повербанки

Казалось бы, подключить один повербанк к другому — удобное решение, когда нет розетки. Но это может стать причиной серьезных неисправностей. Если оба устройства не поддерживают функцию передачи энергии "power in/power out", они могут попасть в замкнутый круг, перегреться или сгореть. То же самое касается USB-хабов — одновременное подключение нескольких устройств может превысить мощность, которую может отдать аккумулятор. В результате он не только разрядится быстрее, но и рискует выйти из строя.

Повербанк это удобный помощник для мелкой электроники, но не универсальный источник питания.

