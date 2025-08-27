Чем пожертвует Apple ради сверхтонкого iPhone 17 Air: известны детали

Apple готовится сделать ставку на сверхтонкий дизайн в новой линейке iPhone 17. Как и Samsung с Galaxy S25 Edge, компания стремится создать смартфон с впечатляюще тонким корпусом. Модель iPhone 17 Air, которая вероятно заменит iPhone 16 Plus.

Однако достичь такого эффекта удастся лишь ценой нескольких важных компромиссов. Детали рассказало издание TomsGuide.

Известный инсайдер Fixed Focus Digital сообщил в Weibo, что iPhone 17 Air будет близким по характеристикам к iPhone 17 Pro, но с тремя ключевыми упрощениями:

уменьшенное количество графических ядер в чипе;

упрощенный экран;

меньшая батарея.

По его словам, смартфон получит чип A19 Pro с пятью графическими ядрами вместо шести у Pro-версии. При этом он все же будет мощнее базового iPhone 17, который будет работать на стандартном A19.

Инсайдер утверждает, что iPhone 17 Air будет иметь 6,6-дюймовый OLED-дисплей – немного меньше 6,7-дюймового в iPhone 16 Plus. Экран будет работать с частотой 120 Гц, однако не будет поддерживать ProMotion, то есть без переменной частоты обновления.

Относительно батареи, ожидается ее существенное уменьшение. По данным утечек, Apple может установить аккумулятор емкостью 2800–2900 мА-ч, что меньше даже Galaxy S25 Edge (3900 мА-ч) и заметно меньше 3582 мА-ч в iPhone 16 Pro.

Еще одно ограничение коснется камеры. Аналитик Минг-Чи Куо считает, что iPhone 17 Air получит только один 48-Мп модуль, тогда как базовый iPhone 17 будет иметь еще и 12-Мп сверхширокоугольный сенсор. Pro-версии, в свою очередь, ожидают с улучшенным телеобъективом на 48 Мп.

В результате iPhone 17 Air делает несколько значительных жертв в производительности, автономности и камерах ради более тонкого корпуса. В то же время инсайдеры уверены: спрос на модель будет высоким, ведь Apple традиционно умеет сочетать эстетику с техническими характеристиками. Официальная презентация серии iPhone 17 ожидается уже в сентябре.

