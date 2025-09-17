Чем отличаются новые Apple Watch 11 и Ultra 3: эксперты сравнили часы

Apple представила свои новые модели умных часов — Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, каждый из которых разработан для различных потребностей пользователей. Первый ориентирован на тех, кто ищет изысканный и стильный гаджет для ежедневного использования, тогда как второй создан для путешественников и профессионалов, которым нужна исключительная прочность в экстремальных условиях.

Оба устройства имеют общие передовые функции для здоровья, но их различия в дизайне, долговечности и специализированных функциях ставят покупателя перед непростым выбором. Специалисты из MacRumors в детальном сравнении указали на ключевые различия между устройствами.

Дизайн и конструкция Apple Watch

Apple Watch Series 11 отличается элегантным, округлым дизайном с тонким профилем в 9,7 мм. Он доступен в двух размерах — 42 мм и 46 мм — и весит от 29,3 г до 41,7 г, в зависимости от материала (анодированный или полированный алюминий, или полированный титан). Его изогнутый дисплей с преломляющими краями защищен стеклом Ion-X для алюминиевых версий и сапфировым кристаллом для титановых.

Зато Apple Watch Ultra 3 сохранил прочный дизайн своего предшественника. Его корпус изготовлен из коррозионностойкого титана, имеет более толстый профиль в 14,4 мм и весит 61,4 г. Защищен плоским сапфировым стеклом с приподнятыми краями, что подчеркивает его долговечность.

Тогда как Series 11 подходит для повседневного ношения, Ultra 3 создан для суровых условий.

Дисплей и интерфейс Apple Watch

Series 11 имеет два размера дисплея: 1,79 дюйма для модели 42 мм и 1,99 дюйма для 46 мм. Оба — с дисплеем Always-On Retina. Ultra 3 оснащен большим 2,04-дюймовым дисплеем, также Always-On Retina, и имеет эксклюзивные циферблаты Wayfinder и Modular Ultra, а также "Ночной режим". В отличие от Series 11, Ultra 3 имеет специальную настраиваемую кнопку для быстрого доступа к функциям, что особенно удобно для активного отдыха.

Долговечность и производительность

Долговечность является ключевым отличием. Series 11 водонепроницаем на глубине до 50 метров (подходит для плавания) и имеет защиту от пыли IP6X. Зато Ultra 3 выдерживает погружение до 100 метров и сертифицирован для рекреационного погружения до 40 метров. Он протестирован по военному стандарту MIL-STD 810H, что делает его идеальным для экстремальных видов спорта.

Кроме того, Ultra 3 имеет двухчастотный GPS для более точной навигации, тогда как Series 11 — одночастотный. А высотомер Ultra 3 работает в диапазоне от -500 м до 9000 м, что является значительным преимуществом для высокогорных занятий. Ultra 3 также предоставляет поддержку спутниковой связи и экстренный SOS, чего нет в Series 11.

Аккумулятор и зарядка

Автономность значительно отличается. Series 11 работает до 24 часов в обычном режиме или до 38 часов в режиме низкого потребления энергии. Он заряжается с 0 до 80% примерно за 30 минут. Ultra 3, благодаря большей батарее, обеспечивает до 42 часов обычного использования или до 72 часов в режиме низкого энергопотребления, хотя зарядка до 80% занимает 45 минут.

Аудио и подключение

Ultra 3 имеет два динамика и три микрофона с технологией формирования луча и снижением шума ветра, что делает его лучшим для общения в шумных местах. Также он имеет сирену на 86 децибел для чрезвычайных ситуаций. Series 11 имеет один динамик и микрофон с изоляцией голоса. Что касается подключения, Ultra 3 имеет встроенную сотовую и спутниковую связь, тогда как Series 11 предлагает модели только с Wi-Fi или с поддержкой сотовой связи.

Цена новых Apple Watch

Цена на Series 11 начинается от $399 за алюминиевую модель и $699 за титановую, тогда как Ultra 3 стартует с $799. Разница в цене между 46-миллиметровой титановой версией Series 11 и Ultra 3 составляет всего $50, что делает Ultra 3 привлекательным вариантом для тех, кто ищет премиум-функции. В то же время разница в $400 между 42-миллиметровой алюминиевой версией и Ultra 3 может отпугнуть бюджетных покупателей.

Чем отличаются Apple Watch 11 и Ultra 3, таблица

