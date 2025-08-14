ChatGPT-5 запоминает все, что вы говорили: как избавить его от дурной привычки. Инструкция

Память чат-ботов отличается от человеческой тем, что они, если задать им правильные параметры, не забывают вообще ничего. Например обновленный до 5 версии ChatGPT стал еще интенсивнее записывать ваши предпочтения и личную информацию, что может беспокоить некоторых пользователей.

Происходит это довольно незаметно и сделано, чтобы формировать более персонализированные ответы. Но эту функцию можно и отключить по собственному желанию. Как сделать это, рассказал блог Tom's Guide.

Откройте ChatGPT

Открыв веб-версию чатбота нажмите на имя своего профиля в нижнем левом углу экрана. В мобильном приложении нужная для доступа кнопка находится вверху и имеет вид трех полосок. Нажав ее, тоже перейдите в свой профиль – это тоже можно сделать, нажав слева внизу. Далее нажмите кнопку настроек.

Откройте настройки

В разделе настроек ChatGPT вы должны перейти к персонализации. Этот раздел содержит четыре параметра памяти, которыми можно управлять. Вот они:

Ссылка на сохраненные воспоминания — разрешить ChatGPT сохранять и использовать воспоминания во время ответа.

— разрешить ChatGPT сохранять и использовать воспоминания во время ответа. Ссылка на историю чата — разрешить ChatGPT ссылаться на предыдущие разговоры при ответе.

— разрешить ChatGPT ссылаться на предыдущие разговоры при ответе. Управление воспоминаниями — это список всех сохраненных в памяти ChatGPT воспоминаний о вас. Их можно удалить отдельно.

— это список всех сохраненных в памяти ChatGPT воспоминаний о вас. Их можно удалить отдельно. История записей ссылок — ChatGPT будет ссылаться на все предыдущие расшифровки записей и заметки при ответе.

Выберите параметры памяти

Решите, какие из этих инструментов памяти нужно отключить, а какие вам еще понадобятся. И на этом настройка может считаться завершенной.

Что делает память ChatGPT?

По сути ChatGPT запоминает ключевые факты о вас с помощью этой функции. Например, вы можете вспомнить о своих интересах, планах или о том, что сейчас изучаете испанский язык. На первый взгляд эти моменты кажутся неважными, но ChatGPT будет использовать их позже для персонализации ваших разговоров. Если вы отключите эти функции памяти, основной принцип работы ChatGPT не изменится, однако уровень персонализации будет уже не таким высоким.

