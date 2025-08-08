Вышла самая мощная модель ИИ GPT-5: как подключить

OpenAI официально представила GPT-5 — новую флагманскую модель искусственного интеллекта, которая стала доступной для всех пользователей и разработчиков ChatGPT. Генеральный директор компании Сэм Альтман назвал релиз значительным прорывом по сравнению с предыдущими версиями.

Альтман подчеркнул, что GPT-5 ощущается как разговор с экспертом уровня PhD, а не просто с виртуальным помощником. Модель быстрее, точнее и менее подвержена ошибкам, чем ее предшественники. Ее возможности уже привлекли внимание как обычных пользователей, так и корпоративного сектора, отмечает издание theverge.com.

GPT-5 стала доступной для более 700 миллионов пользователей ChatGPT во всем мире. В компании отмечают, что новинка прекрасно справляется с программированием, работой с финансовыми и медицинскими запросами, а также способна выполнять сложные аналитические задачи.

Среди новых возможностей — мгновенное создание полноценных программ по текстовому описанию, что открывает путь к эре "программирования по требованию". Демонстрации OpenAI показали, что GPT-5 может с нуля создать функциональные модули только на основе инструкций пользователя.

Одним из ключевых нововведений GPT-5 стало использование так называемых "вычислений во время тестирования". Эта технология позволяет модели тратить больше времени на анализ сложных вопросов, что повышает точность ответов в сферах, требующих глубокого мышления. По словам Альтмана, впервые широкая аудитория получила доступ к этому инструменту, что является важным шагом в реализации миссии OpenAI — создания ИИ, полезного для всего человечества.

Несмотря на впечатляющие улучшения, GPT-5 не имеет функции самообучения, которая считается ключевой для достижения уровня человеческих интеллектуальных способностей. Рецензенты отмечают значительный прогресс в работе с кодом и сложными научными задачами, но признают, что скачок с GPT-4 на GPT-5 не такой революционный, как в предыдущих обновлениях.

GPT-5 как подключить

GPT-5 уже доступна всем пользователям ChatGPT — бесплатно, а также подписчикам Plus, Pro, Team, Enterprise и Edu The VergeOpenAI.

По умолчанию GPT-5 стала новой основной моделью в ChatGPT (заменяет GPT-4o, o3 и др.) OpenAI+1.

Пользователи Plus или Team могут вручную выбрать режим "GPT-5 Thinking" в меню моделей.

Если превышен лимит, система автоматически переключит вас на GPT-5 mini — более компактную версию GPT-5 OpenAIWIRED.

Итак, чтобы использовать GPT-5, вам нужно:

открыть https://chatgpt.com/ войти в аккаунт GPT-5 начнет работать по умолчанию.

